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04:41 (мск), источник: ТАСС

Премьер Японии пообещал в ближайшие три года сделать упор на развитие инноваций

КИОТО, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал, что в ближайшие три года своего премьерского срока сделает максимальный упор на развитие инноваций в стране. Об этом глава японского правительства заявил в воскресенье в Киото на открытии ежегодного Международного форума науки и технологии (STS).

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Источник: AP 2018

«В ближайшие три года я сделаю все для того, чтобы развить инновационные технологии в нашей стране», — отметил он. Синдзо Абэ также подчеркнул, что еще шесть лет назад Япония уперлась «в стену отчаяния, не понимая, как дальше развиваться, как дальше осуществлять рост экономики».

«Но под моим руководством правительство страны дало старт новому витку развития, в центре которого стали именно инновации», — добавил он.

Глава японского правительства также рассказал гостям форума о том, что сейчас в Японии в процесс развития инновационных технологий активно вовлечены молодые специалисты, которые только недавно закончили высшие учебные учреждения.

В японской древней столице Киото в воскресенье начал свою работу ежегодный Международный форум науки и технологии в обществе. Это престижное мероприятие уже в 15-й раз собирает свыше 1,5 тыс. ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей из более чем 150 стран мира, включая Россию.

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