Премьер Японии пообещал в ближайшие три года сделать упор на развитие инноваций

Источник: AP 2018

«В ближайшие три года я сделаю все для того, чтобы развить инновационные технологии в нашей стране», — отметил он. Синдзо Абэ также подчеркнул, что еще шесть лет назад Япония уперлась «в стену отчаяния, не понимая, как дальше развиваться, как дальше осуществлять рост экономики».

«Но под моим руководством правительство страны дало старт новому витку развития, в центре которого стали именно инновации», — добавил он.

Глава японского правительства также рассказал гостям форума о том, что сейчас в Японии в процесс развития инновационных технологий активно вовлечены молодые специалисты, которые только недавно закончили высшие учебные учреждения.