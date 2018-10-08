Все интернет-магазины в России обяжут принимать банковские карты
С 2021 года все
С 2021 года все
Соответствующий законопроект сейчас разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом «Известиям» рассказал его председатель Анатолий Аксаков.
Поправки внесут в закон «О защите прав потребителей». Целью нововведения является повышение удобства потребителей.
В настоящее время к оплате банковские карты обязаны принимать
В Центробанке и в Минэкономразвития идею поддержали, отметив, что это поспособствует увеличению безналичного оборота, обелению рынка
Однако эксперты отмечают, что малому бизнесу введение безналичного расчета будет невыгодно