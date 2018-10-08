Все интернет-магазины в России обяжут принимать банковские карты

Соответствующий законопроект сейчас разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом «Известиям» рассказал его председатель Анатолий Аксаков.

Поправки внесут в закон «О защите прав потребителей». Целью нововведения является повышение удобства потребителей.

В настоящее время к оплате банковские карты обязаны принимать интернет-магазины с оборотом от 40 млн рублей.

К июлю 2019 года этот порог снизят до 20 млн рублей, а к 2021 и вовсе до нуля, тем самым, обязав принимать карты все онлайн-магазины.

В Центробанке и в Минэкономразвития идею поддержали, отметив, что это поспособствует увеличению безналичного оборота, обелению рынка интернет-торговли и повышению качества финансовых услуг.