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04:32 (мск), источник: Известия

Все интернет-магазины в России обяжут принимать банковские карты

С 2021 года все интернет-магазины вне зависимости от оборота планируют обязать принимать к оплате банковские карты.

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Соответствующий законопроект сейчас разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом «Известиям» рассказал его председатель Анатолий Аксаков.

Поправки внесут в закон «О защите прав потребителей». Целью нововведения является повышение удобства потребителей.

В настоящее время к оплате банковские карты обязаны принимать интернет-магазины с оборотом от 40 млн рублей.

К июлю 2019 года этот порог снизят до 20 млн рублей, а к 2021 и вовсе до нуля, тем самым, обязав принимать карты все онлайн-магазины.

В Центробанке и в Минэкономразвития идею поддержали, отметив, что это поспособствует увеличению безналичного оборота, обелению рынка интернет-торговли и повышению качества финансовых услуг.

Однако эксперты отмечают, что малому бизнесу введение безналичного расчета будет невыгодно из-за высокой комиссии за эквайринг (прием карт к оплате), именно это может помешать успешной реализации законопроекта.

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