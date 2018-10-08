Расплата за входящие

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Реформа системы роуминга в сотовой связи в России, которой уже пришлось подчиниться федеральным сотовым операторам, вызвала жесткий протест региональных компаний, обслуживающих около 3,5 млн абонентов. Они предупреждают правительство о будущих убытках от отмены платы за входящие в роуминге, которую предполагает принятый летом в первом чтении законопроект. Региональные операторы уверены, что не смогут компенсировать потери, поскольку по-прежнему вынуждены будут платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют сети. Это может привести к уходу с рынка таких компаний или резкому росту их тарифов, согласны эксперты.

Региональные операторы связи направили в правительство РФ письмо о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге, рассказали «Ъ» два источника на рынке. Вопрос обсуждался на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова 1 октября, уточняет один из собеседников «Ъ». По его словам, присутствовали представители «большой четверки» операторов и региональных «Мотива» (работает в Свердловской, Курганской областях и ХМАО) и «Таттелекома» (Татарстан). «Ожидается, что по итогам примут решение, которое будет направлено в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга», — рассказал один из участников встречи.



Внутрисетевой роуминг в России действует в пределах сети одной компании, национальный же включается, когда сеть домашнего для абонента оператора отсутствует в каком-либо регионе. Законопроект об отмене роуминга внутри России принят Госдумой в первом чтении в июле и предполагает, что оплата соединений между абонентами в пределах страны должна осуществляться по единому тарифу оператора «независимо от местонахождения как вызывающего, так и принимающего абонента». Еще в августе 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала «большой четверке» изменить высокие тарифы при поездках по России, чтобы фактически отменить внутрисетевой роуминг.



В результате операторы приравняли стоимость исходящих звонков, интернет-трафика и СМС в поездках по стране к тарифам домашнего региона.

Кроме того, в конце августа — начале сентября «Вымпелком», Tele2, МТС и «МегаФон» отменили плату за входящие в роуминге. Все эти операторы отказались от комментариев.



Обращения региональных операторов рассматривались ФАС совместно с Минкомсвязью, подтвердила «Ъ» начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Она при этом уверена, что отмена платы за входящие «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основанием для роста тарифов». В пресс-службе правительства и в Минкомсвязи на запросы «Ъ» не ответили.



В «Мотиве» подтвердили «Ъ», что участвовали в совещании.

«Операторы однозначно будут терять в деньгах. До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов по время путешествий своих абонентов», — поясняет представитель «Мотива».

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Все это должно описываться в подзаконных актах, которых пока попросту нет, полагает он, надеясь, что и сам законопроект еще может измениться в ходе обсуждения.



В «Таттелекоме» не ответили на запрос. Помимо «Мотива» и «Таттелекома» заметным региональным оператором является и «Вайнахтелеком» в Чеченской Республике. По данным AC&M Consulting на середину 2018 года, эти три оператора обслуживали в совокупности около 3,5 млн абонентов.



«Как и у крупнейших операторов сотовой связи, основной рост у региональных компаний уже позади. Сохраняется динамика лишь у “Таттелекома”, который еще находится в процессе перезапуска сети после приобретения ее у поволжского оператора СМАРТС», — отмечает партнер AC&M Consulting Антон Погребинский.

Основная проблема для этих компаний в том, что, в отличие от федеральных операторов, у них нет своей сети по всей стране и они вынуждены платить полноценные роуминговые тарифы своим партнерам, объясняет руководитель Content Review Сергей Половников.