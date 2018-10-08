Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как понять, что кошка вас любит. Объясняем на гифках
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Мария Порошина продемонстрировала фотографии из детства
Умерла актриса Неонила Крюкова
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Российская армия откажется от наследия Колчака
Прожил 256 лет: история самого старого человека
Инна Чурикова отмечает 75-летие
Максимова, Безрукова и Горбачева на премьере фильма «Без меня»
Россияне в восторге от комнаты Путина - СМИ
Правительство будет бороться со "старородящими"
Актриса, которая должна государству $130 млн, сделала заявление
Магазин эмигранта из РФ признали лучшим в Лондоне
Молодой муж Максаковой украл 95 млн рублей и исчез - СМИ
Зрители потребовали убрать Стриженову с ТВ
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
12Торжества в честь 70-летия КНДР
05:32 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Расплата за входящие

Региональные операторы против отмены роуминга.

Наверх
Источник: Reuters

Реформа системы роуминга в сотовой связи в России, которой уже пришлось подчиниться федеральным сотовым операторам, вызвала жесткий протест региональных компаний, обслуживающих около 3,5 млн абонентов. Они предупреждают правительство о будущих убытках от отмены платы за входящие в роуминге, которую предполагает принятый летом в первом чтении законопроект. Региональные операторы уверены, что не смогут компенсировать потери, поскольку по-прежнему вынуждены будут платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют сети. Это может привести к уходу с рынка таких компаний или резкому росту их тарифов, согласны эксперты.

Читайте также
ФАС оштрафовала «большую четверку» операторов за национальный роуминг

Региональные операторы связи направили в правительство РФ письмо о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге, рассказали «Ъ» два источника на рынке. Вопрос обсуждался на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова 1 октября, уточняет один из собеседников «Ъ». По его словам, присутствовали представители «большой четверки» операторов и региональных «Мотива» (работает в Свердловской, Курганской областях и ХМАО) и «Таттелекома» (Татарстан). «Ожидается, что по итогам примут решение, которое будет направлено в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга», — рассказал один из участников встречи.

Внутрисетевой роуминг в России действует в пределах сети одной компании, национальный же включается, когда сеть домашнего для абонента оператора отсутствует в каком-либо регионе. Законопроект об отмене роуминга внутри России принят Госдумой в первом чтении в июле и предполагает, что оплата соединений между абонентами в пределах страны должна осуществляться по единому тарифу оператора «независимо от местонахождения как вызывающего, так и принимающего абонента». Еще в августе 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала «большой четверке» изменить высокие тарифы при поездках по России, чтобы фактически отменить внутрисетевой роуминг.

В результате операторы приравняли стоимость исходящих звонков, интернет-трафика и СМС в поездках по стране к тарифам домашнего региона.

Кроме того, в конце августа — начале сентября «Вымпелком», Tele2, МТС и «МегаФон» отменили плату за входящие в роуминге. Все эти операторы отказались от комментариев.


Обращения региональных операторов рассматривались ФАС совместно с Минкомсвязью, подтвердила «Ъ» начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Она при этом уверена, что отмена платы за входящие «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основанием для роста тарифов». В пресс-службе правительства и в Минкомсвязи на запросы «Ъ» не ответили.

В «Мотиве» подтвердили «Ъ», что участвовали в совещании.

«Операторы однозначно будут терять в деньгах. До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов по время путешествий своих абонентов», — поясняет представитель «Мотива».
Читайте также
Какие звонки подешевеют после отмены операторами роуминга?

Все это должно описываться в подзаконных актах, которых пока попросту нет, полагает он, надеясь, что и сам законопроект еще может измениться в ходе обсуждения.

В «Таттелекоме» не ответили на запрос. Помимо «Мотива» и «Таттелекома» заметным региональным оператором является и «Вайнахтелеком» в Чеченской Республике. По данным AC&M Consulting на середину 2018 года, эти три оператора обслуживали в совокупности около 3,5 млн абонентов.

«Как и у крупнейших операторов сотовой связи, основной рост у региональных компаний уже позади. Сохраняется динамика лишь у “Таттелекома”, который еще находится в процессе перезапуска сети после приобретения ее у поволжского оператора СМАРТС», — отмечает партнер AC&M Consulting Антон Погребинский.

Основная проблема для этих компаний в том, что, в отличие от федеральных операторов, у них нет своей сети по всей стране и они вынуждены платить полноценные роуминговые тарифы своим партнерам, объясняет руководитель Content Review Сергей Половников.

«Операторы “большой четверки” смогут компенсировать потери от отмены платы за входящие в роуминге за счет высокодоходных абонентов, в тарифы которых никогда не был включен роуминг. Региональные же всегда демпинговали по тарифам, поэтому компенсировать отмену наценки за роуминг им придется за свой счет», — говорит он, добавляя, что региональным компаниям придется уйти с рынка или перепрофилироваться в виртуальных операторов (MVNO) на сетях федеральных участников рынка. Другой собеседник в отрасли не исключает, что принятие законопроекта заставит региональных операторов серьезно поднять тарифы, наиболее дешевые из которых могут удвоиться в цене.

Один из участников совещания уточняет, что на нем также высказывались опасения, что от отмены платы за входящие в роуминге могут пострадать и виртуальные операторы. Последствия для MVNO-операторов и традиционных участников рынка «не будут серьезно отличаться», не согласны в «Ростелекоме». В «Тинькофф Мобайле» и «Сбербанк Мобайле», запущенных на сети Tele2, напомнили, что и так не имеют в тарифах условий внутрисетевого и национального роуминга. В «Тинькофф Мобайле» пока не разделяют опасения коллег, но обещают «активно участвовать» в обсуждении проблемы.

Юлия Тишина

 Бой года: почему его нельзя пропустить никому?
«Я заглянул в его могилу: он мертв, все кончено, теперь я номер один»
Лишат ли Хабиба чемпионского титула? Отвечают UFC и сам боец
В Болгарии убита тележурналистка Виктория Маринова
Конец советского мира. Плацкартные вагоны уходят в прошлое
«Хабиб все испортил»: зарубежная пресса — о скандальном бое
В Сети высмеяли Меланью Трамп за костюм рабовладельца
В США убит рэпер Hollywood Play
Несите ваши денежки: как россиян заманивают в банки
Спорт
Хабиба и его друзей спровоцировали. Конор в числе виновных Разбор драки, произошедшей после боя Нурмагомедова и Макгрегора
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
Ольга Зуева — о работе с Козловским и модных уличных парнях Режиссер фильма «На районе», актриса и модель рассказала «Кино Mail.Ru» о творческом союзе с возлюбленным и о давлении стереотипов
Недвижимость
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с квартирой актрисы
Фотограф объездил весь мир и снял людей на фоне их домов (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Горячие темы на «Детях»
Коровелла Му Неблагозвучная фамилия будущего мужа 1017
Ящер Происшествие. Взрыв дома 203
Елена Елена Обозвал мужчина 190
Svetic Путешествия по российским городам 186
Леди
Жена Крутого пришла на концерт в платье за 284 тыс. рублей 54-летняя Ольга блистала на светском мероприятии.
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь