Расплата за входящие
Региональные операторы против отмены роуминга.
Региональные операторы против отмены роуминга.
Реформа системы роуминга в сотовой связи в России, которой уже пришлось подчиниться федеральным сотовым операторам, вызвала жесткий протест региональных компаний, обслуживающих около 3,5 млн абонентов. Они предупреждают правительство о будущих убытках от отмены платы за входящие в роуминге, которую предполагает принятый летом в первом чтении законопроект. Региональные операторы уверены, что не смогут компенсировать потери, поскольку
Региональные операторы связи направили в правительство РФ письмо о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге, рассказали «Ъ» два источника на рынке. Вопрос обсуждался на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова 1 октября, уточняет один из собеседников «Ъ». По его словам, присутствовали представители «большой четверки» операторов и региональных «Мотива» (работает в Свердловской, Курганской областях и ХМАО) и «Таттелекома» (Татарстан). «Ожидается, что по итогам примут решение, которое будет направлено в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга», — рассказал один из участников встречи.
Внутрисетевой роуминг в России действует в пределах сети одной компании, национальный же включается, когда сеть домашнего для абонента оператора отсутствует в
В результате операторы приравняли стоимость исходящих звонков,
Обращения региональных операторов рассматривались ФАС совместно с Минкомсвязью, подтвердила «Ъ» начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Она при этом уверена, что отмена платы за входящие «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основанием для роста тарифов». В
В «Мотиве» подтвердили «Ъ», что участвовали в совещании.
Все это должно описываться в подзаконных актах, которых пока попросту нет, полагает он, надеясь, что и сам законопроект еще может измениться в ходе обсуждения.
В «Таттелекоме» не ответили на запрос. Помимо «Мотива» и «Таттелекома» заметным региональным оператором является и «Вайнахтелеком» в Чеченской Республике. По данным AC&M Consulting на середину 2018 года, эти три оператора обслуживали в совокупности около 3,5 млн абонентов.
«Как и у крупнейших операторов сотовой связи, основной рост у региональных компаний уже позади. Сохраняется динамика лишь у “Таттелекома”, который еще находится в процессе перезапуска сети после приобретения ее у поволжского оператора СМАРТС», — отмечает партнер AC&M Consulting Антон Погребинский.
«Операторы “большой четверки” смогут компенсировать потери от отмены платы за входящие в роуминге за счет высокодоходных абонентов, в тарифы которых никогда не был включен роуминг. Региональные же всегда демпинговали по тарифам, поэтому компенсировать отмену наценки за роуминг им придется за свой счет», — говорит он, добавляя, что региональным компаниям придется уйти с рынка или перепрофилироваться в виртуальных операторов (MVNO) на сетях федеральных участников рынка. Другой собеседник в отрасли не исключает, что принятие законопроекта заставит региональных операторов серьезно поднять тарифы, наиболее дешевые из которых могут удвоиться в цене.
Один из участников совещания уточняет, что на нем также высказывались опасения, что от отмены платы за входящие в роуминге могут пострадать и виртуальные операторы. Последствия для
Юлия Тишина