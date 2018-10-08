Самозанятых предоставят самим себе

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Белый дом, внутри которого в течение трех последних лет шли споры о способах легализации самозанятых, в пятницу официально поддержал депутатский законопроект по этой теме. Речь идет о запуске с 2019 года эксперимента по регистрации самозанятых через мобильное приложение и уплате ими налога в 4−6% с профессионального дохода не выше 200 тыс. руб. в месяц. Единственное правительственное дополнение к проекту — намерение уточнить, в бюджет какого региона будет зачисляться налог в случае, если налогоплательщик живет в одном регионе, а работает в другом.

Правительство представило положительный официальный отзыв на пакет из трех законопроектов, внесенных 21 сентября в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем бюджетного комитета нижней палаты Андреем Макаровым и вице-спикером Совета федерации Евгением Бушминым. Заявленная стратегическая цель поправок — выполнить майский указ Владимира Путина по достижению численности занятых в малом бизнесе до 25 млн человек к 2024 году.

Отметим, что c 2013 года президент девять раз поручал правительству урегулировать статус самозанятых, но проект в итоге был внесен парламентариями. Минфин, Минэкономики, Минтруд, ФНС, бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагали разные варианты вывода самозанятых из тени: патент за 10 тыс. руб. в год, фиксированный платеж, статус индивидуального предпринимателя без права найма, минимальный трансакционный налог с каждой операции.

Пока шли обсуждения, трудиться легально, не платя налогов, могли только три категории самозанятых — няни и сиделки, репетиторы, уборщицы (регионы могли расширять список деятельности, но не спешили этого делать). По данным ФНС, на 1 сентября в РФ уведомили о себе 2149 самозанятых. Сами же чиновники ранее оценивали их общее количество в стране примерно в 15 млн человек.



Фактически законопроект Андрея Макарова и его коллег — это вариант, совпадающий с инициативами Минфина и Федеральной налоговой службы. Судя по всему, в Белом доме уже достигнут консенсус по поводу нового налогового режима, и дискуссии в этой связи завершены досрочно — «депутатский канал» для этих целей ускорит процесс законотворчества.

Одобренный Белым домом пакет предполагает введение с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане в экспериментальном режиме специального налогового режима — «налога на профессиональный доход». Его ставка составит 4% для самозанятых, оказывающих услуги физлицам, 6% — для работающих с юрлицами.

Применять новый налоговый режим смогут физлица, получающие доход до 2,4 млн руб. в год и не имеющие ни работодателя, ни наемных работников. Эксперимент, бюджетные расходы на который оценены в 2,26 млрд руб., продлится до 31 декабря 2028 года — это необычно высокий срок, де-факто десять лет — это постоянный режим.

Самозанятые не будут платить НДФЛ и НДС (за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ). Среди других «пряников» нового режима — налоговый вычет из суммы налога в 10 тыс. руб.