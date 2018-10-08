Самозанятых предоставят самим себе
Правительство поддержало депутатский законопроект о выводе «индивидуалов» из тени.
Правительство поддержало депутатский законопроект о выводе «индивидуалов» из тени.
Белый дом, внутри которого в течение трех последних лет шли споры о способах легализации самозанятых, в пятницу официально поддержал депутатский законопроект по этой теме. Речь идет о запуске с 2019 года эксперимента по регистрации самозанятых через мобильное приложение и уплате ими налога в 4−6% с профессионального дохода не выше 200 тыс. руб. в месяц. Единственное правительственное дополнение к проекту — намерение уточнить, в бюджет какого региона будет зачисляться налог в случае, если налогоплательщик живет в одном регионе, а работает в другом.
Правительство представило положительный официальный отзыв на пакет из трех законопроектов, внесенных 21 сентября в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем бюджетного комитета нижней палаты Андреем Макаровым и
Пока шли обсуждения, трудиться легально, не платя налогов, могли только три категории самозанятых — няни и сиделки, репетиторы, уборщицы (регионы могли расширять список деятельности, но не спешили этого делать). По данным ФНС, на 1 сентября в РФ уведомили о себе 2149 самозанятых. Сами же чиновники ранее оценивали их общее количество в стране примерно в 15 млн человек.
Фактически законопроект Андрея Макарова и его коллег — это вариант, совпадающий с инициативами Минфина и Федеральной налоговой службы. Судя по всему, в Белом доме уже достигнут консенсус по поводу нового налогового режима, и дискуссии в этой связи завершены досрочно — «депутатский канал» для этих целей ускорит процесс законотворчества.
Применять новый налоговый режим смогут физлица, получающие доход до 2,4 млн руб. в год и не имеющие ни работодателя, ни наемных работников. Эксперимент, бюджетные расходы на который оценены в 2,26 млрд руб., продлится до 31 декабря 2028 года — это необычно высокий срок,
Это
У легализовавшихся самозанятых будет право уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд в добровольном порядке — это, судя по всему, главный компромисс законопроекта. Фактически режим «профессионального налога» позволяет говорить о финансировании ими региональных бюджетов — для них главным текущим вопросом по налогам с них является не столько НДФЛ (идущий в муниципалитеты), сколько оплата соцсборов в Фонд обязательного медицинского страхования, формирующийся из региональных налогов. Кстати, у правительства в отзыве на законопроекты обнаружилось лишь одно замечание: нужно конкретизировать, в бюджет какого субъекта будут зачисляться доходы в случае, если налогоплательщик зарегистрирован в одном регионе, а ведет профессиональную деятельность в другом, — это имеет значение в первую очередь для системы ОМС.
Что же касается пенсионных взносов, то избран
Дарья Николаева, Дмитрий Бутрин