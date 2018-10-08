«Газпром» просят не нарушать «Зону покоя»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Российские экологические организации выступили против строительства газопровода через плато Укок, входящее в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». Это произошло после того, как глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания активизировала переговоры с китайской CNPC по «западному маршруту» поставок газа в Китай через Алтай. Экологи указывают, что прокладка трубы приведет к нарушению хрупких высокогорных почв и окажет негативное воздействие на флору и фауну плато. Более того, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО ранее неоднократно заявлял о недопустимости строительства газопровода на этой территории. В международной организации предупредили, что любое решение о строительстве трубы через плато станет основанием для перевода объекта «Золотые горы Алтая» в список всемирного наследия под угрозой.

«Гринпис России» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) выступили с совместным заявлением против строительства газопровода на территории природного парка «Зона покоя Укок» (Горный Алтай). Напомним, в мае 2015 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение об основных условиях поставок сырья с газовых месторождений Западной Сибири. Маршрут газопровода, согласно планам, должен пройти через плато Укок, которое является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что страны в ближайшее время должны согласовать поставки по маршруту, который получил название «Сила Сибири-2» (бывший проект «Алтай»). А в минувший четверг глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что монополист активизировал переговоры по «западному маршруту» (через Алтай).



Экологи заявляют, что прокладка трубы приведет к нарушению хрупких высокогорных почв и окажет негативное воздействие на флору и фауну плато. «Точка пересечения газопроводом российско-китайской границы находится в чрезвычайно сложных природных условиях в районе перевала Канас на высоте более 2 тыс. метров, — сообщается в совместном заявлении экологических организаций.— Для его строительства в таких тяжелых условиях, несомненно, придется провести масштабные строительные работы, выполнение которых приведет к нарушению чрезвычайно уязвимых горных ландшафтов». Таким образом, строительство приведет к разрушению природных комплексов на значительно большей территории, чем площадь трассы газопровода, уверены экологи. В заявлении также говорится, что прокладка трубы через природный парк противоречит российскому законодательству: ст. 21 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» запрещает деятельность, которая влечет за собой, в частности, изменение исторически сложившегося природного ландшафта, а также снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков.

На плато Укок расположено более 150 археологических памятников. Укок получил всемирную известность после раскопок мумии древней женщины пазырыкской культуры — так называемой алтайской принцессы. Алтайские народы считают плато священным местом.

В управлении информации ПАО «Газпром» «Ъ» сообщили, что в случае принятия решения о реализации проекта «Сила Сибири-2» компания будет обеспечивать «его выполнение в полном соответствии с законодательством, в том числе природоохранным». Стоит отметить, что в 2012 году постановлением правительства Республики Алтай были изменены положения о природном парке «Зона покоя Укок». Документ, в частности, допускает строительство линейных объектов на территории парка.

Между тем Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО ранее неоднократно заявлял о недопустимости строительства на территории объекта «Золотые горы Алтая». Международная организация просила Россию принять решение отказаться от таких планов и призывала рассмотреть альтернативные маршруты для прокладки трубы.

«У каждого межгосударственного проекта есть обоснованность и национальные интересы, задачи, которые могут не нравиться наблюдателям других стран», — сообщили «Ъ» в Минприроды. В ведомстве также отметили, что инвестиционное решение о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» еще обсуждается, окончательного решения нет. В 2008 году, напомнили там, были проработаны варианты прохождения трассы газопровода с учетом имеющихся особо охраняемых природных территорий, объектов культурного и исторического наследия, по результатам проведенных работ негативных последствий реализации проекта «Алтай» для сохранности объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая» не выявлено.