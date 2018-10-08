Сезонная лихорадка: как изменятся цены на топливо в ближайшие месяцы

Источник: Reuters

Сезонная лихорадка

Новая схема субсидирования топливных цен одобрена в рамках налогового маневра, к завершению которого приступят в 2019 году.

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Эксперты отмечают, что в результате объем субсидий увеличится на треть — до 600 миллиардов рублей. С другой стороны, чтобы так называемая демпфирующая надбавка не оказалась серьезным бременем для бюджета страны, с 1 января в отрасли поднимут ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

С 1 октября на 7,5 доллара повышена экспортная пошлина на нефть (до 137,5 доллара за тонну) — это еще одна мера, призванная заинтересовать нефтяников в дополнительных поставках на внутренний рынок.

Теперь нефтяным компаниям выгоднее направлять больше сырой нефти на отечественные НПЗ, чем наращивать экспорт. Предложение на внутреннем рынке увеличится, что положительно скажется на ценах бензина и дизеля.

Однако все вышеперечисленное не означает, что в межсезонье и зимний период топливо совсем не подорожает.

По мнению гендиректора АО «РК Интегратор» Виктора Костюкова, цены на зимнее дизельное топливо начнут «приседать» по мере насыщения рынка. Обычно это происходит в середине января. Сейчас индекс цены межсезонного дизеля превышает летние сорта в среднем на 1600 рублей за тонну — это немногим более трех процентов. Что касается зимних сортов, они дороже летних на 13 процентов.

Тем не менее в правительстве уверяют, что никаких резких скачков не будет.

По словам Дмитрия Козака, в среднесрочной перспективе ценовые колебания не выйдут за пределы фундаментальных экономических показателей.

«Есть механизмы в рамках завершения налогового маневра, которые позволяют решить эту проблему. Экспортный нетбэк (netback, доход компании от продажи нефти или нефтепродуктов на экспорт минус расходы на транспорт. — Прим. ред.) будем удерживать путем справедливого распределения недополученных доходов между нефтяными компаниями и государственным бюджетом. С учетом сверхдоходов бюджета от роста цен на нефть нам удастся удержать розничные цены на внутреннем рынке в пределах инфляции», — заявил вице-премьер.

Кнут и пряник

Важно отметить, что правительство России и профильные министерства следят не только за ценами на бензин, но и за качеством предоставляемых услуг. Разумеется, не забывают и о том, как помочь заправкам извлечь дополнительную прибыль. В общем, действуют методом кнута и пряника.

В этом смысле «кнут» — предстоящие изменения в законодательстве, которые, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, вступят в силу с 1 января 2019 года.

В соответствии с ними, заправкам, уличенным в недоливе топлива, придется платить оборотные штрафы. То есть наказание за обман потребителей — не фиксированная сумма, а процент от всех доходов предприятия.

Решение проблемы недолива ощутимо скажется на толщине кошелька каждого автовладельца. По словам автоэксперта Вячеслава Субботина, из-за этих махинаций потребитель теряет от 100 до 300 рублей на каждый залитый бак.

Если перевести эту сумму в расстояние, то при самом плохом раскладе среднестатистический автомобиль проедет примерно на 100 километров меньше, чем должен.

Мантуров отметил, что оборотные штрафы в химическом контроле состава топлива, введенные несколько лет назад, сократили брак с 40 процентов до 14.

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Не отстают и правоохранительные органы. В начале октября МВД и Росгвардия провели совместную операцию по задержанию организованной группы производителей контрафактного бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива. Представители полиции уточнили, что некачественный продукт поставлялся на заправки Московской, Рязанской и Пензенской областей, а также в местные государственные и муниципальные учреждения. Ущерб только одному из них достиг шести миллионов рублей.

Но для торговцев продуктами нефтепереработки есть и «пряник». СМИ сообщили, что правительство решило вернуть АЗС право продавать слабоалкогольные напитки. Отмечается, что у некоторых отечественных заправок на продажу нетопливной продукции приходится порядка 33 процентов прибыли. Вернув в ассортимент пиво и винодельческую продукцию не крепче 16,5 градуса, правительство надеется помочь заправкам извлекать дополнительные доходы за счет розницы, а не увеличения цен на топливо.