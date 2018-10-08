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08:58 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ сообщил о массовом банкротстве заемщиков банка «Югра»

Компании, взявшие в банке «Югра» кредиты почти на 267 млрд руб., предпринимают «активные меры», чтобы минимизировать «вероятность возврата средств банку как кредитору», говорится в письме первого зампреда Центробанка Сергея Швецова. Датированное 3 октября 2018 года письмо адресовано главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову.

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Источник: Агентство «Москва»

По данным ЦБ, процедуры ликвидации/банкротства уже начаты в отношении 29 заемщиков, задолжавших «Югре» 144,94 млрд руб. Еще 106 компаниям с задолженностью в 234,44 млрд руб. контрагенты планируют предъявить иск о банкротстве. В отношении каких компаний будет запущена процедура банкротства, ЦБ не уточняет.

По сравнению с февралем число ликвидирующихся и банкротящихся заемщиков увеличилось более чем вдвое — тогда, по информации временной администрации «Югры», таких компаний было всего 11, их задолженности оценивалась в 65,3 млрд руб.

Как пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел, с момента отзыва у «Югры» лицензии временная администрация банка подала в суд 115 исков более чем к 100 компаниям об истребовании задолженности, обращении долга на залог и об участии в процедуре банкротства в качестве кредитора. Заявления о намерении подать иск о банкротстве опубликованы в отношении 94 из этих компаний.

Лицензия у банка «Югра» была отозвана в июле 2017 года. По объему активов «Югра» входил в топ-30 российских банков. Выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб., что стало крупнейшим страховым случаем в истории России. В сентябре 2018 года суд признал «Югру» банкротом.

Банк «Югра» признан банкротом
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