ЦБ сообщил о массовом банкротстве заемщиков банка «Югра»

Источник: Агентство «Москва»

По данным ЦБ, процедуры ликвидации/банкротства уже начаты в отношении 29 заемщиков, задолжавших «Югре» 144,94 млрд руб. Еще 106 компаниям с задолженностью в 234,44 млрд руб. контрагенты планируют предъявить иск о банкротстве. В отношении каких компаний будет запущена процедура банкротства, ЦБ не уточняет.

По сравнению с февралем число ликвидирующихся и банкротящихся заемщиков увеличилось более чем вдвое — тогда, по информации временной администрации «Югры», таких компаний было всего 11, их задолженности оценивалась в 65,3 млрд руб.

Как пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел, с момента отзыва у «Югры» лицензии временная администрация банка подала в суд 115 исков более чем к 100 компаниям об истребовании задолженности, обращении долга на залог и об участии в процедуре банкротства в качестве кредитора. Заявления о намерении подать иск о банкротстве опубликованы в отношении 94 из этих компаний.