Ритейлеры опасаются дефицита продуктов из-за запрета на возврат просроченных товаров
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В АКОРТ пояснили, что
Как заявили «Известиям» в
В Минсельхозе газете сказали, что по поручению правительства внесли поправки в законопроект ко второму чтению. Они предусматривают запрет на возврат товаров сроком годности до 20 дней включительно. При этом у производителей и ритейлеров останется право заключать договор с возможностью возврата продукции со сроком годности более 20 дней. Дата второго чтения проекта закона пока не выбрана.
Напомним, госпожа Яровая считает, что «возврат нереализованной продукции противоречит экономическим интересам страны и наносит прямой ущерб добросовестному отечественному производителю». Минэкономики и Минпромторг не поддерживали ее законопроект. Правительство также не одобрило инициативу.