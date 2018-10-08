Ритейлеры опасаются дефицита продуктов из-за запрета на возврат просроченных товаров

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В АКОРТ пояснили, что из-за невозможности вернуть товары ритейлерам придется сокращать объем заказа. Хуже всего ситуация будет обстоять в воскресенье, так как поставщики завозят продукты сразу на три дня в пятницу. Из-за резкого роста спроса на продукты их большая часть может быть распродана в пятницу-субботу. В АКОРТ уточнили, что продукция со сроком годности до 10 дней занимает около половины торговой площади в сетях.

Как заявили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, ведомство полагает, что излишнее регулирование торговой отрасли может привести к негативным последствиям. «Мы считаем необходимым перед принятием законопроекта во втором чтении провести полноценную процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) как законопроекта, так и поправок к нему», — пояснили в министерстве. Минпромторг добавил, что договоренность о проведении ОРВ была достигнута на совещании в Минсельхозе.

В Минсельхозе газете сказали, что по поручению правительства внесли поправки в законопроект ко второму чтению. Они предусматривают запрет на возврат товаров сроком годности до 20 дней включительно. При этом у производителей и ритейлеров останется право заключать договор с возможностью возврата продукции со сроком годности более 20 дней. Дата второго чтения проекта закона пока не выбрана.