Правительство поручило продать 1,5 миллиона тонн зерна из госфонда

«Принято решение о реализации в 2018—2019 годах пшеницы, ржи и фуражного ячменя из запасов интервенционного фонда, закупленных при проведении государственных закупочных интервенций в 2008—2016 годах, на внутреннем российском рынке или на экспорт в объеме до 1500 тыс. тонн», — говорится в документе.