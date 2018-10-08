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11:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство поручило продать 1,5 миллиона тонн зерна из госфонда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил реализовать до 1,5 млн тонн зерна из интервенционного фонда на внутреннем и внешнем рынках. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Полученные от продажи зерна средства направят в федеральный бюджет.

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«Принято решение о реализации в 2018—2019 годах пшеницы, ржи и фуражного ячменя из запасов интервенционного фонда, закупленных при проведении государственных закупочных интервенций в 2008—2016 годах, на внутреннем российском рынке или на экспорт в объеме до 1500 тыс. тонн», — говорится в документе.

В начале октября Россельхознадзор заявил, что работа около 30 компаний—владельцев погрузочных площадок зерна в Краснодарском крае и Ростовской области может быть приостановлена. Из этих регионов идет основной экспорт зерна, на текущий момент отгружено 14,19 млн тонн.

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