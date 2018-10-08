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14:39 (мск), источник: Интерфакс

Кудрин заявил о росте доли государства в экономике вопреки установке Путина

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил, что вопреки поставленной президентом задаче уменьшения доли государства в экономике, она только растет, что наглядно отражено в проекте бюджета на ближайшие три года.

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Источник: РИА "Новости"

«Президент в своем послании ставил задачу уменьшения доли государства в экономике. При этом доходы от приватизации в законопроекте — здесь даже смешными не назовешь. В 2019 году — 13 млрд рублей, в 2020 году — 11 млрд рублей, в 2021-м — ноль доходов от приватизации», — заявил Кудрин на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2019−2021 годы в Совете Федерации в понедельник.

По его словам, послание президента в части уменьшения доли государства в экономике «является концептуальным вопросом модели экономики».

Сейчас увеличение частного сектора не происходит. Больше того, у нас госкомпании скупают частные активы.
Алексей Кудрин
председатель Счетной палаты РФ

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта заявил о необходимости снижения доли государства в экономике и продажи активов, перешедших под контроль государства в результате оздоровления банковской системы.

«Хочу обозначить принципиальную позицию: доля государства в экономике должна постепенно снижаться», — сказал тогда Путин.

Он отметил, что «в последнее время в результате оздоровления банковской системы — и это очень правильный процесс, я его поддерживаю, — под контроль государства перешел ряд финансовых активов». «Нужно их энергично выводить на рынок и продавать», — подчеркнул Путин.

«Для того, чтобы экономика заработала в полную силу, нам нужно кардинально улучшить деловой климат, обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции», — сказал глава государства.

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