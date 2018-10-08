Кудрин заявил о росте доли государства в экономике вопреки установке Путина

Источник: РИА "Новости"

«Президент в своем послании ставил задачу уменьшения доли государства в экономике. При этом доходы от приватизации в законопроекте — здесь даже смешными не назовешь. В 2019 году — 13 млрд рублей, в 2020 году — 11 млрд рублей, в 2021-м — ноль доходов от приватизации», — заявил Кудрин на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2019−2021 годы в Совете Федерации в понедельник.

По его словам, послание президента в части уменьшения доли государства в экономике «является концептуальным вопросом модели экономики».

Сейчас увеличение частного сектора не происходит. Больше того, у нас госкомпании скупают частные активы. Алексей Кудрин председатель Счетной палаты РФ

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта заявил о необходимости снижения доли государства в экономике и продажи активов, перешедших под контроль государства в результате оздоровления банковской системы.

«Хочу обозначить принципиальную позицию: доля государства в экономике должна постепенно снижаться», — сказал тогда Путин.

Он отметил, что «в последнее время в результате оздоровления банковской системы — и это очень правильный процесс, я его поддерживаю, — под контроль государства перешел ряд финансовых активов». «Нужно их энергично выводить на рынок и продавать», — подчеркнул Путин.