Ирина Яровая назвала вбросом информацию о возможном дефиците продуктов

«Запугивание дефицитом продуктов — не более, чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян. Предлагаю провести парламентские слушания, на которых отечественные производители и торговые сети встретятся и получат возможность честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними», — сказала госпожа Яровая радиостанции «Говорит Москва».
«Суть издевательства торговых сетей над отечественными производителями через возвраты нереализованной продукции очевидна. Между сторонами заключается договор
О вероятности дефицита продуктов ранее заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. По его словам, запрет на возврат просроченных товаров создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни».
Напомним, Минэкономики и Минпромторг не поддерживали законопроект госпожи Яровой. Правительство также не одобрило инициативу.
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