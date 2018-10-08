Ирина Яровая назвала вбросом информацию о возможном дефиците продуктов

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«Запугивание дефицитом продуктов — не более, чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян. Предлагаю провести парламентские слушания, на которых отечественные производители и торговые сети встретятся и получат возможность честно и открыто обсудить вопрос добросовестности отношений между ними», — сказала госпожа Яровая радиостанции «Говорит Москва».

Вице-спикер также назвала отношение торговых сетей к производителям продуктов издевательством. По ее мнению, торговые сети возвращают непроданный товар, чтобы не нести убытки.

«Суть издевательства торговых сетей над отечественными производителями через возвраты нереализованной продукции очевидна. Между сторонами заключается договор купли-продажи, по которому производитель законно рассчитывает поставить товар и получить за это оплату. Он произвел, понес все затраты на выращивание в разных погодных условиях, переработку, рецептуру, качество, упаковку, а также заработную плату работникам, налоги, кредиты. Как и человек-покупатель, который приходит в продовольственный магазин, платит сразу деньги на кассе. Если купил лишнее и не съел — в магазин вернуть не имеет права», — объяснила Ирина Яровая.

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О вероятности дефицита продуктов ранее заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. По его словам, запрет на возврат просроченных товаров создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни».

Напомним, Минэкономики и Минпромторг не поддерживали законопроект госпожи Яровой. Правительство также не одобрило инициативу.