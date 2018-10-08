Кудрин считает «позорным» уровень бедности населения в России

Источник: РИА "Новости"

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что текущий уровень бедности населения при существующем уровне валового внутреннего продукта (ВВП) является «позором». При этом он положительно оценил план кабинета министров, направленный на изменение ситуации. Об этом Кудрин рассказал в ходе слушаний в Совете Федераций, посвященных проекту бюджета на 2019−2021 годы.

«Я уже говорил, что такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне ВВП и доходах на душу [населения]», — сказал глава Счетной палаты и добавил, что план правительства по борьбе с бедностью в России «достаточно смелый».

«Не всегда мы видим те меры [правительства], которые приведут к этому [снижению уровня бедности], но то, что такая цель и задача бюджета этому посвящены — это, я считаю, очень позитивно», — сказал Кудрин.

В своем выступлении глава Счетной палаты обратил внимание на увеличение доли государства в отечественной экономике. По его словам, это противоречит тем задачам, которые поставил в своем послании президент Владимир Путин.

«Президент в своем послании ставил задачу уменьшения доли государства в экономике. При этом доходы от приватизации в законопроекте ["О параметрах проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"] — здесь даже смешными не назовешь. В 2019 году — 13 миллиардов рублей, в 2020 году — 11 миллиардов рублей, в 2021 — ноль доходов от приватизации», — заявил Кудрин.

По его словам, сегодня не происходит увеличения доли частного сектора в экономике России. «Больше того, у нас государственные компании скупают частные активы», — подчеркнул он и добавил, что снижение доли государства — «концептуальный вопрос модели экономики».

Ранее в Росстате сообщили, что в 2018 году впервые за последние пять лет снизилось число россиян, проживающих за чертой бедности. Согласно предварительным данным ведомства, число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, сократилось с 19,5 миллиона человек в 2016-м до 19,3 миллиона в 2017 году. Доля людей с низкими доходами составила 13,2% от общего числа граждан. В 2012 году данный показатель составлял 10,7%, который затем рос в течение трех лет и стабилизировался на отметке 13,3% в 2016 году.