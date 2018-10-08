Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина возмущена итогом разрыва ж/д сообщения с РФ
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Чемпионству Нурмагомедова вынесли вердикт
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Свои среди чужихКак русские становились героями в других странах
Стала известна причина драки после боя Хабиба и Конора
Медики рассказали о состоянии Павла Воли
Макгрегор высказался о позоре после сокрушительного поражения
Киев попал в вырытую для Москвы яму
У Петросяна и Степаненко арестовали деньги - СМИ
В Сети обвиняют Солнцева в убийстве жены - СМИ
Слова, которыми Нурмагомедова спровоцировали на драку после боя
Зачем Путин лично позвонил Нурмагомедову после боя
"Барин на отдыхе": В Сети критикуют образ жизни Шепелева
Зрители потребовали убрать Стриженову с ТВ
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
8Находка десятилетия
16:16 (мск), источник: Daily Storm

Кудрин считает «позорным» уровень бедности населения в России

Глава Счетной палаты также отметил рост доли государства в экономике вопреки поставленной президентом задаче о ее снижении.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что текущий уровень бедности населения при существующем уровне валового внутреннего продукта (ВВП) является «позором». При этом он положительно оценил план кабинета министров, направленный на изменение ситуации. Об этом Кудрин рассказал в ходе слушаний в Совете Федераций, посвященных проекту бюджета на 2019−2021 годы.

«Я уже говорил, что такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне ВВП и доходах на душу [населения]», — сказал глава Счетной палаты и добавил, что план правительства по борьбе с бедностью в России «достаточно смелый».

Новость
«Национальная цель»: правительство не знает, как победить бедность

«Не всегда мы видим те меры [правительства], которые приведут к этому [снижению уровня бедности], но то, что такая цель и задача бюджета этому посвящены — это, я считаю, очень позитивно», — сказал Кудрин.

В своем выступлении глава Счетной палаты обратил внимание на увеличение доли государства в отечественной экономике. По его словам, это противоречит тем задачам, которые поставил в своем послании президент Владимир Путин.

«Президент в своем послании ставил задачу уменьшения доли государства в экономике. При этом доходы от приватизации в законопроекте ["О параметрах проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"] — здесь даже смешными не назовешь. В 2019 году — 13 миллиардов рублей, в 2020 году — 11 миллиардов рублей, в 2021 — ноль доходов от приватизации», — заявил Кудрин.

По его словам, сегодня не происходит увеличения доли частного сектора в экономике России. «Больше того, у нас государственные компании скупают частные активы», — подчеркнул он и добавил, что снижение доли государства — «концептуальный вопрос модели экономики».

Новость
Призрак нищеты: почему россияне боятся бедности

Ранее в Росстате сообщили, что в 2018 году впервые за последние пять лет снизилось число россиян, проживающих за чертой бедности. Согласно предварительным данным ведомства, число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, сократилось с 19,5 миллиона человек в 2016-м до 19,3 миллиона в 2017 году. Доля людей с низкими доходами составила 13,2% от общего числа граждан. В 2012 году данный показатель составлял 10,7%, который затем рос в течение трех лет и стабилизировался на отметке 13,3% в 2016 году.

Президент России Владимир Путин в своем майском указе затронул и тему бедности граждан страны. Глава государства поставил цель снизить вдвое уровень бедности в России и обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Также в нем поручено правительству обеспечить ряд других целей, среди которых — рост численности населения, продолжительности жизни россиян до 78 лет, улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно, обеспечение внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

 Спикеры Госдумы и парламента Южной Кореи подписали устав совместной комиссии
Жириновский упал на инаугурации владимирского губернатора — видео
Лавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиян
Экологи сделали «последнее предупреждение» жителям Земли
Кому и за что присудили Нобелевские премии — 2018
Спутник снял разрушение города в Индонезии (видео)
Как выглядят «дома богов» в Венесуэле (фото)
Песков рассказал, как Путин болел за Нурмагомедова
Спорт
Неугомонный: Конор требует реванша Насколько оправданным является желание ирландца вновь появиться в октагоне вместе с Дагестанским Орлом?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Авто
Страховщик признал авто непригодным для ремонта из-за царапины Компании оказалось выгоднее выплатить полную стоимость автомобиля, чем ремонтировать небольшой изъян на переднем бампере
Кино
Стало известно имя финалиста шоу «Замуж за Бузову» В последнем выпуске у единственного дошедшего до финала участника проекта появится неожиданный соперник
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Назван самый свадебный город России
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Горячие темы на «Детях»
Елена Пирогова Будущие невестки 358
Ксения Smail 41 неделя уже!!!Когда же я рожу??? 224
Алёна Т. Квартирные отношения 191
Наталия Зейгер Это правда? 155
Леди
Жизнь после Бузовой. Что стало с бывшими возлюбленными телеведущей Пока в нашумевшем проекте «Замуж за Бузову» мужчины бьются за сердце Ольги, АиФ.ru вспоминает бывших возлюбленных теледивы, которые когда-то смогли ее покорить.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь