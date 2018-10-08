ЦБ не исключил сохранение санкций и падение цены на нефть до $35

Источник: РИА "Новости"

«Мы также рассматриваем и рисковый сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до $35 за баррель и усиление санкций», — сказала госпожа Юдаева (цитата по Reuters).

Падение цены на нефть в рисковом сценарии предполагается в 2019 году с сохранением на низком уровне в дальнейшем. Это приведет к ускорению инфляции и отрицательным темпам роста ВВП России.

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Базовый сценарий ЦБ предполагает снижение цен на нефть марки Urals с текущего уровня выше $70 за баррель до $55 в среднем в 2020—2021 годах. Еще один сценарий предполагает неизменные цены на нефть в $70 за баррель.

Напомним, в основу бюджета на 2019−2021 годы был заложен базовый сценарий прогноза Минэкономики, предполагающий снижение цен на нефть. Согласно трехлетнему проекту бюджета, прогнозируется 1,8% профицита в 2019 году, 1,1% профицита в 2020 году и 0,8% — в 2021 году.

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