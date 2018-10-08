В Чернобыле запустили солнечную электростанцию

Источник: Reuters

Новая электростанция находится всего в 100 метрах от изоляционного сооружения «Укрытие-2» (оно известно и как «Новый безопасный конфайнмент»), которое закрывает остатки разрушенного в результате аварии четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Она занимает площадь 1,6 гектара и может обеспечить электроэнергией примерно 2000 хозяйств. Станцию подключили к энергосистеме Украины 5 октября.

Украина надеется увеличить мощность электростанции и ищет инвесторов для этого проекта. Предполагается, что вкладчиков должна привлекать дешевая земля и прямое подключение станции к электросети.

Открытие солнечной электростанции внутри Чернобыльской зоны отчуждения важно для страны сразу по двум причинам.

С одной стороны, таким образом снова используются земли, которые еще долго будут непригодны для жизни и сельского хозяйства. С другой — Украина старается развивать собственное производство электроэнергии, так как больше не покупает природный газ у России.

Источник: Reuters

Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС взорвался 26 апреля 1986 года. В результате катастрофы сразу же погибло 30 рабочих, огромное количество других людей пострадало от радиации. Сегодня территория вокруг АЭС общей площадью 2,6 тысяч квадратных километров заброшена. Люди не смогут вернуться жить сюда еще в течение 24 000 лет, что равно периоду полураспада плутония.