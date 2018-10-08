Чиновники подняли цену зерна
Котировки пшеницы выросли после проверок Россельхознадзора.
Котировки пшеницы выросли после проверок Россельхознадзора.
Масштабные проверки погрузочных площадок зерна в южных портах, начатые Россельхознадзором на прошлой неделе, привели к росту цен на пшеницу из России: котировки достигли $229−232 за тонну, обновив максимумы августа. Движение цен вверх может сохраниться и в ближайшие месяцы, если не утихнут опасения по поводу перебоев с экспортом
Как сообщил «Совэкон», цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) на прошлой неделе выросли на $3 — до $229 за тонну (FOB, глубоководные порты), что стало максимальным значением с середины августа. По данным гендиректора компании «Прозерно» Владимира Петриченко, котировки увеличились с $230 до $232 за тонну. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что к вечеру пятницы цены достигли $228 за тонну против $225 за тонну неделей ранее.
Поддержку ценам оказали действия Россельхознадзора, который начал массированные проверки портов по выполнению карантинных правил, указывают в «Совэконе». На прошлой неделе регулятор сообщил, что работа около 30 компаний—владельцев погрузочных площадок зерна в Краснодарском крае и Ростовской области может быть приостановлена на срок до 90 дней. Эти регионы — основные экспортеры зерна, отгрузки ведут 62 компании из девяти портов. С начала сезона ими было поставлено 14,19 млн тонн. В Россельхознадзоре озабочены санитарным состоянием мест отгрузки: в ходе проверок инспекторы обнаружили просыпанное зерно, карантинную сорную растительность и др. Заявления регулятора трейдеры восприняли как очередную угрозу введения неформальных ограничений экспорта.
В «Совэконе» считают, что нарушения в первую очередь нашлись в мелких портах на Дону: часть компаний в будущем, вероятно, оштрафуют, деятельность некоторых могут приостановить. Тем не менее новости о проверках Россельхознадзора уже сказались на мировых ценах, отмечает господин Петриченко. По данным «Совэкона», в пятницу декабрьский контракт на пшеницу на Чикагской бирже торговался в районе $191 за тонну, что на 2% выше уровней предыдущей недели.
Заявления и действия Россельхознадзора будут ключевым фактором для рынка в ближайшую неделю, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, проверки службы позволят узнать, сколько площадок реально будет под угрозой закрытия. Результаты инспекции планируется подвести в течение месяца, сообщил «Ъ» представитель Россельхознадзора. В «Совэконе» считают, что проверки могут подстегнуть экспорт:
С начала сезона по 20 сентября Россия экспортировала 13,2 млн тонн зерна, что на 23,4% больше, чем годом ранее. Поставки пшеницы выросли на 35,7%, до 11,15 млн тонн. Но темпы отгрузок замедляются. Многие сельхозпроизводители, которые закрыли потребность в средствах для погашения кредитов и финансирования новой посевной кампании, взяли паузу, пытаясь понять, куда двинется рынок, объясняют в «Совэконе».
Одним из индикаторов положительной динамики рынка был и прошедший в четверг тендер египетской госкомпании GASC: цены на нем были на $8 выше, чем на предыдущем, говорит Владимир Петриченко. По данным «Совэкона», GASC на прошлой неделе закупил три судна российской пшеницы по 60 тыс. тонн каждое с отгрузкой
Анатолий Костырев