Россия не попала в ловушку политического кризиса, заявил Медведев
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. России удалось не попасть в ловушку политического кризиса, считает
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. России удалось не попасть в ловушку политического кризиса, считает
По его словам, власти смягчили острые финансовые проблемы, не допустив критического роста долговой зависимости, а также избежали кризиса банковской системы.
«У нас устойчивый бюджет, низкий государственный долг, причем госдолг, номинированный в иностранной валюте (несущий валютные риски), чрезвычайно мал», — написал Медведев.
Образование и наука
Также в статье премьер поднял вопросы образования, здравоохранения и соцзащиты. Премьер считает, что по качеству школьного образования Россия должна войти в десятку
Кроме того, он коснулся темы научных исследований. По его словам, нынешняя структура расходов на разработки неприемлема. Медведев отметил, что в России бюджетные средства покрывают две трети этих трат, а в развитых странах такой же процент приходится на частные инвестиции.
«Важнейшая функция государства состоит не в прямом увеличении финансирования, а в создании пространства опережающего технологического регулирования, своего рода привлекательного технологического офшора для реализации передовых решений», — написал Медведев.
Также он отметил важность повышения квалификации работающих людей. По его мнению, это своего рода индикатор движения экономики вперед.
Как отметил Медведев, в стране каждый работник в среднем повышает свою квалификацию раз в пять лет, а с учетом международного опыта этот показатель должен быть в
Здравоохранение и телемедицина
Говоря о здравоохранении, премьер заявил, что нужно повышать качество оказания медицинских услуг. Он также пообещал, что к 2022 году во всех населенных пунктах России будет доступна первичная
При этом он отметил, что персонализация работы здравоохранения подразумевает под собой профилактику и лечение заболеваний, а также разработки персонализированных препаратов для лечения. Кроме того, Медведев считает важным развивать телемедицину не только в удаленных местах, но и в мегаполисах.
«Благодаря этой технологии возникает новый рынок, объем которого, по прогнозам, уже в ближайшие годы превысит миллиард долларов. Но все же социальный аспект тут сегодня самый важный», — считает премьер.
Борьбе с бедностью и адресность соцзащиты
В своей статье он коснулся темы адресности соцпомощи в борьбе с бедностью.
Премьер привел статистику, в которой говорится, что уровень бедности, который составлял более 30% в 1990-е годы, сократился к 2012 году до 10,7%, но сейчас вновь возрос до 13,2%.
Так, по его мнению, необходима информационная платформа, которая не только поможет в борьбе с бедностью, но и определит причины ее появления.
Медведев отметил, что реальным шагом в этом направлении стало создание Единой государственной информационной системы социального обеспечения.