Арестованный миллиардер Магомедов разбогател после продажи акций НМТП

Источник: РИА "Новости"

Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова (вместе с братом Магомедом арестован в конце марта, оба сейчас находятся СИЗО) продала 25% Новороссийского морского торгового порта (НМТП) «Транснефти». Это позволило госкомпании увеличить свою долю до 60,62%.

Сумма сделки составила $750 млн, что на 63% выше рыночной цены (на закрытии Московской биржи 8 октября этот пакет стоил около $460 млн). В «Транснефти» заверили, что финансирование в размере $750 млн было произведено за счет заемных средств и не повлияет на увеличение общей долговой нагрузки.

«Наиболее вероятно, что увеличение доли “Транснефти” в уставном капитале порта до 60% окажет позитивное влияние на оценку компании в глазах инвесторов, поскольку уходит риск, связанный с арестом предыдущего акционера», — говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов. Также, по его мнению, компания вернется к выплате дивидендов: по итогам 2017 года дивиденды были отменены в связи с судебным делом. «Годовая дивидендная доходность выше 10% и снятие акционерного риска приведет к переоценке стоимости компании и росту котировок на горизонте 12 месяцев до целевой отметки в 8,5 рублей в расчете на акцию», — считает эксперт. Сейчас одна акция стоит около 7 рублей.

В глобальный рейтинг Forbes Магомедов, тогда еще находившийся на свободе, вошел с состоянием в $1,2 млрд. После ареста оно планомерно снижалось, однако заключение сделки с «Транснефтью» позволило ему вернуться к отметке в $1 млрд.

Совладельцем НМТП «Сумма» стала в 2010 году, выкупив долю у Александра Пономаренко, Александра Скоробогатько и Аркадия Ротенберга. Отношения между крупнейшими акционерами порта — «Транснефтью» и «Суммой» — складывались непросто. В частности, госкомпания утверждала, что компания Магомедовых игнорирует ее интересы (после этого в совет директоров ввели представителей «Транснефти»). После этого неоднократно появлялись сообщения, что одна из сторон конфликта продаст свою долю, но акционеры никак не могли договориться о цене.

В начале этого года в «Сумме» заявили, что получили «хорошее предложение» от «Транснефти», а в феврале Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Транснефти» о выкупе доли группы.

В марте 2018 года Зиявудин Магомедов вместе с братом были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей (в том числе при строительстве стадиона «Арена Балтика», аэропорта Храброво в Калининграде и намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге), а также мошенничестве и организации преступного сообщества. Оба они отрицают свою вину. В рамках уголовного дела арестованы счета и активы 36 компаний, их банковские счета и имущество. ​