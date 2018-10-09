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18:29 (мск), источник: RTVi

Министр энергетики России: твиты Трампа стали причиной сумятицы на рынке нефти

Нефтяной рынок не понимает, как действовать и что с ним будет в будущем. Виной тому — «эмоциональные всплески руководства США» в твиттере. Такое мнение высказал министр энергетики России Александр Новак в интервью «России 24».

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Источник: Reuters

Журналистка «России 24» попросила главу Минэнерго прокомментировать слова Владимира Путина о том, что в повышении цен на нефть виноват президент США. Новак согласился с мнением президента и добавил, сегодня цену на нефть формирует не столько баланс спроса и предложения, сколько эмоции участников рынка. «Рынок не понимает, как действовать, что будет в будущем», — объяснил Новак.

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Кроме того, Новак отметил, что для экономики России важно, чтобы цены на нефть были стабильными, пусть и невысокими. С этим, по его мнению, согласны и сами российские компании, работающие на глобальном нефтяном рынке. Высокие цены не выгодны ни потребителю, ни производителю, потому что могут снизить спрос на продукт, считает Новак.

3 октября на форуме «Российская экономическая неделя» Владимир Путин заявил, что в повышении цен на нефть виноват Дональд Трамп: «Если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало». По мнению российского лидера, США допускают «колоссальную стратегическую ошибку» и подрывают доверие к доллару как к единственной резервной валюте. «Пилят сук, на котором они сидят», — сказал путин.

В сентябре, на 73-й Генассамблее ООН, которая проходила в Нью-Йорке, Дональд Трамп во время своего выступления обратился к ОПЕК и потребовал организацию прекратить поднимать цены на нефть. Лидер США добавил, что страны-члены ОПЕК «рвут остальной мир на части», а цены на нефть нужно понизить.

О ценах на нефть Трамп не раз высказывался и в интернете. 20 сентября в своем твиттере американский президент написал, что «припомнит» такую ценовую политику странам Ближнего Востока. Он также добавил, что монополия ОПЕК должна снизить тарифы на нефтяном рынке.

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