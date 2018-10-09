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18:34 (мск), источник: Ведомости

Путин призвал нефтяников не злоупотреблять своим положением

Правительство и дальше будет поддерживать нефтяные компании и принимать меры для удержания роста цен на топливо, однако нефтяники не должны злоупотреблять своим положением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками сельхозпредприятия «Рассвет».

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца, я имею в виду нефтяников, но тоже, мы, [премьер] Дмитрий Анатольевич [Медведев], неоднократно это обсуждали, но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют», — сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

«Они работают все-таки в нашей стране, в России, поэтому ссылаться исключительно на то, что они должны по полной программе использовать мировую конъюнктуру, чтобы заработать все, что можно, по максимуму, тоже не совсем справедливо», — подчеркнул президент. По его словам, власти находятся в постоянном диалоге с нефтяниками, последние же «относятся в целом с пониманием» к ситуации.

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Ранее нефтяные компании добились увеличения компенсации за поставки топлива на внутренний рынок с 2019 г. В законе о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли (предполагает постепенно обнуление экспортной пошлины и параллельное повышение НДПИ, что приведет к росту внутренних цен на нефть) уже предусмотрена компенсация за поставки на внутренний рынок. Но нефтяники просили увеличить ее на 230 млрд руб. до 630 млрд. Правительство поддержало эту идею. Половину дополнительных расходов оплатят сами нефтяники за счет роста НДПИ, другую часть оплатит бюджет. Кроме того, поддержки добились нефтяники Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской области и Дальнего Востока. Первоначально они не попали в список регионов, которым правительство было готово субсидировать рост стоимости нефти.

Также до 1 ноября 2018 г. власти подготовят законопроекты о льготах для стимулирования нефтедобычи. Одна из главных идей заключается в увеличении амортизации на инвестиции в добычу в Западной Сибири. Вместе с тем чиновники должны подготовить меры стимулирования геологоразведки на суше, предоставив повышенный вычет из налога на прибыль и НДПИ, расширить применение нового налога на добавленный доход, который зависит от финансового результата проекта, льгот для месторождений с высокой степенью обводненности и для новых.

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