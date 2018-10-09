Российской экономике предрекли упадок

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, указывается, что инфляция на конец года составит восемь процентов, что вдвое больше прогноза ЦБ, а ключевая ставка достигнет 12 процентов. При этом курс доллара в среднем за год может составить 83 рубля.

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Также в пессимистичный сценарий аналитики заложили возможное наступление рецессии в США, долговой кризис в Китае и бюджетные кризисы в отдельных странах Европы, которые будут сопровождаться финансовым стрессом.

В базовом сценарии АКРА прогнозирует экономический рост в 2019 году на уровне 1,4 процента, инфляцию на уровне 4,6 процента, а средний курс доллара — 64 рубля.

20 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что следующий шестилетний цикл в российской экономике будет непростым из-за санкций, торговых войн и протекционизма.

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