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9 октября, источник: РИА Новости

Новак ответил на слова саудовского принца об уходе России с нефтяного рынка

МИЛАН, 9 окт — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак прокомментировал недавнее заявление саудовского принца об уходе России с мирового рынка нефти.

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Источник: РИА Новости

Как напомнил Новак, Россия является лидером мировой нефтяной индустрии. По его словам, подобная ситуация сохранится и в долгосрочной перспективе.

Наша стратегия предусматривает сохранение объемов добычи нефти на сегодняшнем уровне и даже с небольшим увеличением.
Александр Новак
Министр энергетики

Заявление саудовского принца

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что к 2030 году ряд нефтедобывающих стран, в том числе Россия, почти полностью прекратят добычу и уйдут с рынка.

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По его словам, через пять лет резко сократит добычу Китай. А через 19 лет нефтедобыча в России «с ее десятью миллионами баррелей сильно сократится, если не исчезнет совсем», считает ибн Салман.

Прогноз вызывает недоумение

Заявление наследного принца вызывает недоумение, но на текущий рынок оно не окажет никакого влияния, заявил РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Он подчеркнул, что Россия обладает большим процентом неподтвержденных нефтяных запасов.

Сенатор напомнил, что объемы разведанных месторождений сокращаются во всем мире, но на смену им приходят другие виды топлива, в том числе сланцевая нефть.

Первый зампред председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подчеркнул, что нет никаких предпосылок для ухода России с рынка нефти.

Он отметил, что запасы есть, а компании активно инвестируют в развитие.

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Мнение эксперта

Россия обеспечена активными запасами нефти на 33 года добычи, заявил в интервью РИА Новости ректор Российского государственного геолого-разведочного университета им. Серго Орджоникидзе Вадим Косьянов.

Ученый пояснил, что активные запасы — это объемы, для добычи которых нет технологических или иных препятствий.

Он подчеркнул, что многие запасы полезных ископаемых до сих пор не разведаны, а новые технологии позволяют вести добычу там, где раньше это было невозможно или считалось нерентабельным.

В сентябре средняя ежесуточная добыча нефти в России составила 11,35.

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