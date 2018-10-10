Bloomberg: Олег Дерипаска может передать часть акций En+ в траст

Источник: РИА "Новости"

Название банка, о котором идет речь не раскрывается. Переговоры, как отмечается, носят конфиденциальный характер. По словам собеседников агентства, предыдущее предложение «команды Дерипаски» по передаче части акций бизнесмена в ВТБ было отброшено, пока нет ясности, смогут ли стороны достичь согласия в текущих переговорах.

К тому же Минфин США, который настаивает на снижении доли Олега Дерипаски в En+ до 40%, считает, что для этих целей должны учитываться и акции группы во владении семьи бизнесмена, отмечает Bloomberg.

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На конец 2017 года господин Дерипаска владел около 66% En+, Полина Дерипаска — около 6%, ее отец Валентин Юмашев — около 1,8%. В целом после IPO группы в ноябре у членов семьи господина Дерипаски было 11,4% акций, говорилось в проспекте En+, при этом актуальный семейный статус четы Дерипаска неизвестен, не исключалось, что они развелись. Если в расчет брать и семейный пакет, то личная доля Олега Дерипаски в En+ должна упасть ниже 40%, чего он хочет избежать, сообщает Bloomberg. Представители бизнесмена и Минфина США отказались от комментариев.

Ранее Минфин США продлил до 12 ноября срок, до истечения которого американские компании должны прервать бизнес-операции и выйти из долга и капитала En+ и «Русала» Олега Дерипаски. По мнению аналитиков, под давлением американского промышленного лобби срок будут продлевать и далее, о чем свидетельствует рост реализации российского алюминия швейцарским трейдерам, перепродающим металл в США.