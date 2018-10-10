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04:51 (мск), источник: Коммерсантъ

НДС на фрукты могут снизить до 10%

Налог на добавленную стоимость (НДС) для российских аграриев будет снижен до 10%.

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Источник: Reuters

«Были приняты серьезные решения, в частности, вопрос, который ставился неоднократно — это сделать льготный НДС на фрукты, 10%-ый. Президент поддержал это решение», — заявил журналистам вице-премьер Алексей Гордеев по итогам совещания по вопросам развития сельского хозяйства (цитата по ТАСС).

Кроме того, по словам господина Гордеева, на встрече также было поддержано предложение об отмене НДС с субсидий для аграриев.

Нелогичное было решение было, когда государство с одной стороны помогает, а с другой стороны пытается взять налог.
Алексей Гордеев
вице-премьер

Сейчас льготный налог установлен на овощи, некоторые виды рыб и морепродуктов, детское и диабетическое питание, хлеб, крупы, муку, макаронные изделия, соль, сахар, маргарин, масло, молоко и молочную продукцию, а также мясо и яйца.

Законопроект, который предполагает рост с 2019 года НДС с 18% до 20%, был принят в июле 2018 года. Введение новой ставки должно приносить бюджету более 600 млрд руб. ежегодно. Производители мяса, молока и безалкогольных напитков ранее заявили, что повышение НДС приведет к снижению спроса на продукты питания.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Российский бизнес готовится переписывать ценники».

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