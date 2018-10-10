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11:16 (мск), источник: Известия

Отключение аналогового ТВ перенесли на две недели

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в интервью «Известиям» рассказал о процессе перехода с аналогового на цифровое телевещание в 2019 году.

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Источник: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В целях предоставления гражданам возможности своевременно приобрести необходимое оборудование, федеральные каналы продолжат вести трансляции в прежнем формате до 14—15 января. По заявлению замглавы Минкомсвязи, стоимость самой дешевой цифровой приставки в настоящее время составляет 700−800 рублей.

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Переход на цифровое эфирное телевидение осуществляется с целью появления у любого жителя России в любой точке страны возможности бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплексов в высоком качестве.

«Граждан вряд ли устраивает возможность принимать три телевизионных канала в плохом качестве, когда есть возможность принимать 20 — в хорошем. Именно для того, чтобы в семь раз повысить возможность выбора, это все и было придумано», — пояснил представитель министерства.

Алексей Волин также подчеркнул, что новый формат не предусматривает абонентской платы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Не будет никакой абонентской платы»

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