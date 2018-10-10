Отключение аналогового ТВ перенесли на две недели

В целях предоставления гражданам возможности своевременно приобрести необходимое оборудование, федеральные каналы продолжат вести трансляции в прежнем формате до 14—15 января . По заявлению замглавы Минкомсвязи, стоимость самой дешевой цифровой приставки в настоящее время составляет 700−800 рублей.

Переход на цифровое эфирное телевидение осуществляется с целью появления у любого жителя России в любой точке страны возможности бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплексов в высоком качестве.

«Граждан вряд ли устраивает возможность принимать три телевизионных канала в плохом качестве, когда есть возможность принимать 20 — в хорошем. Именно для того, чтобы в семь раз повысить возможность выбора, это все и было придумано», — пояснил представитель министерства.