Отключение аналогового ТВ перенесли на две недели
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в интервью «Известиям» рассказал о процессе перехода с аналогового на цифровое телевещание в 2019 году.
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в интервью «Известиям» рассказал о процессе перехода с аналогового на цифровое телевещание в 2019 году.
В целях предоставления гражданам возможности своевременно приобрести необходимое оборудование, федеральные каналы продолжат вести трансляции в прежнем формате до
Переход на цифровое эфирное телевидение осуществляется с целью появления у любого жителя России в любой точке страны возможности бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплексов в высоком качестве.
«Граждан вряд ли устраивает возможность принимать три телевизионных канала в плохом качестве, когда есть возможность принимать 20 — в хорошем. Именно для того, чтобы в семь раз повысить возможность выбора, это все и было придумано», — пояснил представитель министерства.
Алексей Волин также подчеркнул, что новый формат не предусматривает абонентской платы.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Не будет никакой абонентской платы»