Операция прикрытия. Действия ЦБ ослабят курс доллара до 62 рублей
Прекращение покупки валюты Банком России для Минфина даст рынку дополнительные $30 млрд. Это позволит курсу рубля укрепиться до отметки 62 рублей за доллар.
Прекращение покупки валюты Банком России для Минфина даст рынку дополнительные $30 млрд. Это позволит курсу рубля укрепиться до отметки 62 рублей за доллар.
Турбулентность валютного рынка, начавшаяся в августе
Это решение имело определяющее значение для рынка: с начала года по конец августа Центробанк купил для Минфина около $35 млрд, что составляло порядка 50% профицита счета текущих операций за аналогичный период.
Оценивая действия Банка России, следует обратить внимание на то, что они, безусловно, могли бы быть более последовательными. Напомним, что в первый раз ЦБ приостановил покупку валюты на неделю
Нерешительность ЦБ в отношении действий на валютном рынке понятна. С 2014 года денежные власти последовательно убеждали рынок, что переход к плавающему курсу рубля является основой новой монетарной политики. Но события августа показали, что в условиях, когда финансовый рынок подвержен панике и исключительно неликвиден, валютному рынку крайне сложно нащупать равновесие, соответствующее фундаментальному состоянию экономики.
Решение ЦБ взять паузу в покупке валюты в тот момент, когда курс рубля стал тестировать уровень 70 рублей за доллар, само по себе является важным поводом для размышлений.
По всей видимости, оценки регулятора совпадают с этими расчетами — именно тот факт, что рыночный курс приблизился к верхней границе диапазона фундаментального курса, и заставил ЦБ включить рычаги прямого управления валютным рынком.
Как следствие, перспективы рубля на ближайшее время выглядят существенно лучше. Безусловно, низкая ликвидность рынка остается проблемой, о чем свидетельствуют значительное укрепление курса во второй половине сентября (в период налоговых платежей) и ослабление в начале октября. Тем не менее существенный рост цен на нефть оказывает поддержку российской валюте. Пока влияние этого фактора сдерживается опасениями санкций, но вполне возможно, что во второй половине ноября настроения рынка станут более выраженными.
Риски санкций пока не сняты с повестки дня, но присутствие нерезидентов на российском рынке уже стало менее значимым, соответственно, и чувствительность рублевых активов к санкционной тематике может в будущем снизиться. В нашем базовом сценарии укрепление курса рубля в краткосрочной перспективе продолжится и на конец года может дойти до значений 62 рубля за доллар.
Нужно понимать, что отложенные покупки валюты дают поддержку курсу в этом году, но создают определенные риски на горизонте последующих лет. Например, если ЦБ решит восполнить резервы, часть которых будет перераспределена в пользу Минфина до конца этого года, то в 2019 году ему придется купить на рынке объем валюты, почти равный профициту счета текущих операций следующего года. Это означает рост зависимости курса рубля от потоков капитала. Иными словами, то, что хорошо для рубля в краткосрочной перспективе, является риском на более длинном горизонте, если только правительство не пойдет на концептуальное изменение бюджетного правила. Но эта опция пока не обсуждается.
Наталия Орлова