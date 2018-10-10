Операция прикрытия. Действия ЦБ ослабят курс доллара до 62 рублей

Источник: РИА "Новости"

Турбулентность валютного рынка, начавшаяся в августе из-за роста опасений в отношении новых санкций и оттока капитала из развивающихся стран, была приостановлена Банком России 14 сентября. Решение поднять ключевую ставку с 7,25% до 7,5% (иными словами, прекратить цикл смягчения денежно-кредитной политики) регулятор подкрепил заявлением о приостановке до конца 2018 года покупки валюты для Минфина, которая проводилась в рамках бюджетного правила.

Это решение имело определяющее значение для рынка: с начала года по конец августа Центробанк купил для Минфина около $35 млрд, что составляло порядка 50% профицита счета текущих операций за аналогичный период.

Прекращение покупок валюты до конца года дает рынку дополнительные $30 млрд, что эквивалентно укреплению курса рубля к доллару на 5 рублей при прочих равных условиях. В результате уже в конце сентября курс российской валюты вернулся к отметке 65 рублей за доллар.

Оценивая действия Банка России, следует обратить внимание на то, что они, безусловно, могли бы быть более последовательными. Напомним, что в первый раз ЦБ приостановил покупку валюты на неделю 10—17 августа . Возобновить ее удалось только на 4 дня, 20—23 августа . Поскольку это был момент максимальной напряженности по поводу введения новых санкций, регулятор был вынужден свернуть свое присутствие на рынке и пролонгировать паузу уже до конца сентября, но и это оказалось слишком коротким горизонтом для рынка. Только инициатива от 14 сентября дала рынку достаточную поддержку.

Новость Рубль подешевел на рубль

Нерешительность ЦБ в отношении действий на валютном рынке понятна. С 2014 года денежные власти последовательно убеждали рынок, что переход к плавающему курсу рубля является основой новой монетарной политики. Но события августа показали, что в условиях, когда финансовый рынок подвержен панике и исключительно неликвиден, валютному рынку крайне сложно нащупать равновесие, соответствующее фундаментальному состоянию экономики. Де-факто это вынудило ЦБ вернуться к поиску рычагов управления курсом. Решение о повышении ключевой ставки выглядит операцией прикрытия — оно позволило отвлечь внимание рынка от заявления о приостановке покупки валюты и создать видимость, что ЦБ продолжает регулировать экономику при помощи изменения процентной ставки.

Решение ЦБ взять паузу в покупке валюты в тот момент, когда курс рубля стал тестировать уровень 70 рублей за доллар, само по себе является важным поводом для размышлений.

По нашим оценкам, фундаментально обоснованный курс рубля на текущий и ближайшие годы находится в интервале 60−70 рублей за доллар — этот показатель рассчитывается исходя из динамики инфляции, платежного баланса, а также темпов экономического роста.

По всей видимости, оценки регулятора совпадают с этими расчетами — именно тот факт, что рыночный курс приблизился к верхней границе диапазона фундаментального курса, и заставил ЦБ включить рычаги прямого управления валютным рынком.

Как следствие, перспективы рубля на ближайшее время выглядят существенно лучше. Безусловно, низкая ликвидность рынка остается проблемой, о чем свидетельствуют значительное укрепление курса во второй половине сентября (в период налоговых платежей) и ослабление в начале октября. Тем не менее существенный рост цен на нефть оказывает поддержку российской валюте. Пока влияние этого фактора сдерживается опасениями санкций, но вполне возможно, что во второй половине ноября настроения рынка станут более выраженными.

Риски санкций пока не сняты с повестки дня, но присутствие нерезидентов на российском рынке уже стало менее значимым, соответственно, и чувствительность рублевых активов к санкционной тематике может в будущем снизиться. В нашем базовом сценарии укрепление курса рубля в краткосрочной перспективе продолжится и на конец года может дойти до значений 62 рубля за доллар.

Нужно понимать, что отложенные покупки валюты дают поддержку курсу в этом году, но создают определенные риски на горизонте последующих лет. Например, если ЦБ решит восполнить резервы, часть которых будет перераспределена в пользу Минфина до конца этого года, то в 2019 году ему придется купить на рынке объем валюты, почти равный профициту счета текущих операций следующего года. Это означает рост зависимости курса рубля от потоков капитала. Иными словами, то, что хорошо для рубля в краткосрочной перспективе, является риском на более длинном горизонте, если только правительство не пойдет на концептуальное изменение бюджетного правила. Но эта опция пока не обсуждается.

Наталия Орлова