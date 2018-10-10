Наркотики для Трампа. Как фармацевтика влияет на политику США

Источник: AFP 2018

В Нью-Йорке во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп обратил внимание мирового сообщества на рост наркомании: наркотики продолжают уносить жизни в США и по всему миру, а незаконный оборот наркотических веществ связан с преступностью, терроризмом и коррупцией.

«Для здоровья общества и национальной безопасности жизненно важно бороться с наркозависимостью», — приводит CBS слова Трампа, заявившего также о важности борьбы с картелями.

Этот вопрос президент США поднял не просто так: его страна переживает сильнейший опиоидный кризис, который бьет как по гражданам и экономике Соединенных Штатов, так и по самому Трампу в преддверии промежуточных выборов.

Источник: AFP 2018

Статистика потерь

За последние два десятилетия число смертельных случаев из-за передозировок в стране выросло в разы. Национальный институт по вопросам злоупотребления наркотиками указывает, что злоупотребление опиоидными обезболивающими началось еще в 90-е годы XX века, когда производители «смогли убедить» врачей, что подобные вещества не вызывают привыкания, поэтому выписывать их стали чаще.

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Наиболее ярким примером такого препарата является Оксиконтин (активный ингредиент — оксикодон). Как отмечает неправительственная организация Сenter on addiction, только в период с 1996 по 2000 годы продажи препарата выросли с $48 млн до $1,1 млрд, а количество выписанных на него рецептов с 1997 по 2002 годы увеличилось в 10 раз.

Из-за популярности опиодных обезболивающих выросло число передозировок со смертельным исходом (они могли быть как от приема лекарств, так и перехода на наркотики). По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDS), число передозировок со смертельным исходом выросло более чем в три раза с 2000 по 2016 год — с 3 до 13 человек на 100 000 населения. Статистика включает как зависимых от героина, так и от синтетических опиоидов (фентанил, трамадол, метадон и т. д. ), на которые, в частности, может выписать рецепт врач.

Ситуация продолжает ухудшаться. Как отмечает The New York Times, в 2017 году в США число смертельных случаев выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 72 000 человек и став антирекордом для страны.

Источник: AFP 2018

Счастливая «фарма»?

Насколько на пристрастие к наркотикам повлияла фармакологическая индустрия? Национальный институт по вопросам злоупотребления наркотиками называет одной из причин прописанные врачами обезболивающие. Эксперты отмечают, что от 21% до 29% пациентов злоупотребляют препаратами, а около 80% «героинщиков» начинали с обезболивающих.

Согласно докладу Market Research Engine, рынок болеутоляющих (всех типов) к 2024 году будет оцениваться в $83 млрд, демонстрируя стабильный рост. Более того, рост популярности опиоидных обезболивающих, сообщает VOX, складывается за счет маркетинговой или околомаркетинговой активности фармацевтических компаний.

Представители «фармы» не только лично общаются с докторами, ответственными за то, какой препарат прописать, но и предоставляют врачам различные бонусы: бесплатные обеды, оплата путешествий или выплата денег под тем или иным предлогом.

На фоне этого прописанных врачами опиоидных обезболивающих становится все больше.

Источник: AFP 2018

Не только люди

«Эпидемии» распространения наркотиков приводит не только к росту смертности из-за передозировок, под угрозой оказывается здоровье общества в целом.

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По данным Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками, рост числа наркозависимых сопровождается распространением ВИЧ, гепатита С и врожденных отклонений. Институт также отмечает, что чрезмерное употребление одних только болеутоляющих обходится США в $78,5 млрд в год — в эту сумму входят как затраты на лечение от зависимости, так и падение работоспособности и возможные правонарушения со стороны зависимого.

Но это лишь часть проблемы. В общем масштабе в США, по данным портала Worldfinance, опиоидный кризис обходится стране в $500 млрд ежегодно, сопровождаясь падением работоспособности, криминалом и затратами на лечение зависимых.

Источник: AFP 2018

Политический капитал на жертвах

Роль фармацевтических компаний американское правительство постаралось определить привычным для страны способом. Штаты Невада, Флорида, Северная Каролина, Северная Дакота и Теннесси подали иск против фармацевтической компании Purdue Pharma LP. Истцы обвиняют предприятие в недобросовестном маркетинге и, следовательно, причастности к опиоидному кризису.

Коррективы в повестку политиков и законодателей вносят промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре этого года. Если демократам удастся завоевать большинство голосов, может встать вопрос об импичменте президенту страны.

В связи с этим было бы странно, если бы опиумный кризис не решили бы использовать политические противники Трампа.

Самое слабое звено — юрист Трампа и бывший мэр Нью Йорка Рудольф Джулиани. Как сообщает The Guardian, именно Джулиани уладил в 2000-х годах претензии властей США к Purdue Pharma, производителю препарата Оксиконтин. Тогда стороны по сути заключили соглашение, в результате которого производитель избежал многомиллионных штрафов.

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К расследованию этого эпизода призвала в августе этого года сенатор-демократ Мэгги Хассен. По ее мнению Purdue Pharma «отделалась» слишком легко. Еще больше масла в огонь подлил писатель Стивен Кинг: он напрямую возложил ответственность на Джулиани за опиоидный кризис.

«Благодаря отчасти и его усилиям, продажи Оксиконтина продолжились и появилась опиоидная эпидемия. Еще одна крыса, процветающая в болоте, которое обещал осушить Трамп», — написал Кинг в Twitter.

Опиоидный кризис в США дает пищу для многочисленных исследований — от практики взаимодействия торговых представителей с врачами до роли опиоидных обезболивающих в обществе.