Наркотики для Трампа. Как фармацевтика влияет на политику США
Косвенные затраты США
Косвенные затраты США
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«Для здоровья общества и национальной безопасности жизненно важно бороться с наркозависимостью», — приводит CBS слова Трампа, заявившего также о важности борьбы с картелями.
Этот вопрос президент США поднял не просто так: его страна переживает сильнейший опиоидный кризис, который бьет как по гражданам и экономике Соединенных Штатов, так и по самому Трампу в преддверии промежуточных выборов.
За последние два десятилетия число смертельных случаев
Наиболее ярким примером такого препарата является Оксиконтин (активный ингредиент — оксикодон). Как отмечает неправительственная организация Сenter on addiction, только в период с 1996 по 2000 годы продажи препарата выросли с $48 млн до $1,1 млрд, а количество выписанных на него рецептов с 1997 по 2002 годы увеличилось в 10 раз.
Насколько на пристрастие к наркотикам повлияла фармакологическая индустрия? Национальный институт по вопросам злоупотребления наркотиками называет одной из причин прописанные врачами обезболивающие. Эксперты отмечают, что от 21% до 29% пациентов злоупотребляют препаратами, а около 80% «героинщиков» начинали с обезболивающих.
Согласно докладу Market Research Engine, рынок болеутоляющих (всех типов) к 2024 году будет оцениваться в $83 млрд, демонстрируя стабильный рост. Более того, рост популярности опиоидных обезболивающих, сообщает VOX, складывается за счет маркетинговой или околомаркетинговой активности фармацевтических компаний.
На фоне этого прописанных врачами опиоидных обезболивающих становится все больше.
«Эпидемии» распространения наркотиков приводит не только к росту смертности
По данным Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками, рост числа наркозависимых сопровождается распространением ВИЧ, гепатита С и врожденных отклонений. Институт также отмечает, что чрезмерное употребление одних только болеутоляющих обходится США в $78,5 млрд в год — в эту сумму входят как затраты на лечение от зависимости, так и падение работоспособности и возможные правонарушения со стороны зависимого.
Но это лишь часть проблемы. В общем масштабе в США, по данным портала Worldfinance, опиоидный кризис обходится стране в $500 млрд ежегодно, сопровождаясь падением работоспособности, криминалом и затратами на лечение зависимых.
Роль фармацевтических компаний американское правительство постаралось определить привычным для страны способом. Штаты Невада, Флорида, Северная Каролина, Северная Дакота и Теннесси подали иск против фармацевтической компании Purdue Pharma LP. Истцы обвиняют предприятие в недобросовестном маркетинге и, следовательно, причастности к опиоидному кризису.
Коррективы в повестку политиков и законодателей вносят промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре этого года. Если демократам удастся завоевать большинство голосов, может встать вопрос об импичменте президенту страны.
Самое слабое звено — юрист Трампа и бывший мэр Нью Йорка Рудольф Джулиани. Как сообщает The Guardian, именно Джулиани уладил в 2000-х годах претензии властей США к Purdue Pharma, производителю препарата Оксиконтин. Тогда стороны по сути заключили соглашение, в результате которого производитель избежал многомиллионных штрафов.
К расследованию этого эпизода призвала в августе этого года
«Благодаря отчасти и его усилиям, продажи Оксиконтина продолжились и появилась опиоидная эпидемия. Еще одна крыса, процветающая в болоте, которое обещал осушить Трамп», — написал Кинг в Twitter.
Опиоидный кризис в США дает пищу для многочисленных исследований — от практики взаимодействия торговых представителей с врачами до роли опиоидных обезболивающих в обществе.
Трамп, поднимая вопрос наркозависимости в ООН, никак не указал, как будут развиваться отношения между властями США и фармакологическими компаниями. Безусловно, история началась задолго до прихода Трампа к власти, но намерен ли президент США поддерживать американские фармкомпании дальше, и как это согласуется со слоганом «Сделать Америку снова великой» — вопрос социальный, экономический и политический.