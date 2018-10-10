Компания Олега Дерипаски может переехать в США
Что предлагает бизнесмену Минфин страны.
Что предлагает бизнесмену Минфин страны.
Олег Дерипаска может передать свою компанию в управление американскому банку. Как утверждает Bloomberg, это финальное предложение Минфина США по снятию санкций с бизнесмена. Дерипаска должен будет отдать часть акций в компании En+ в слепой траст под управлением американского банка. Бизнесмен попал в черный список США в апреле. С тех пор он пытается добиться снятия ограничений, идя на различные уступки. Например, бизнесмен снижал свою долю в En+ до уровня ниже 50%. Хватит ли потери активов для снятия санкций? И почему Минфин США потребовал передачи акций? Об этом — Анастасия Парфенова и Глеб Силко.
Когда в апреле этого года Олег Дерипаска и его компании попали под американские санкции, он шутил. Бизнесмен называл включение в черный список «неприятным, но не неожиданным событием» и обещал подумать об этом после Пасхи. Но спустя полгода времени для шуток и раздумий не осталось. Минфин сделало последнее предложение: передать En+ в слепой траст, причем под контролем американского банка. То есть фактически под контроль США, объяснил старший юрист BGP Litigation Денис Дурашкин:
Передаете свои активы доверительному управляющему, который будет иметь право распоряжаться ими, как он вздумает. Вы не будете иметь прав даже знать о том, что происходит с вашими активами. Но после того, как период траста закончится, в данном случае это после того, как санкции будут отменены, Дерипаска, если он согласится на эту сделку, получит активы, может быть, в увеличенном состоянии.
До попадания под санкции у Олега Дерипаски все было совсем неплохо: в ноябре он провел крупнейшее за последние годы российское IPO для En+. Но после объявления ограничений он за один день потерял почти миллиард долларов. Затем случился скандал с Настей Рыбкой, арест особняков и теперь ультиматум Минфина. Но слепой траст — это не всегда плохо. Этим инструментом в свое время воспользовался, например, российский чиновник Игорь Шувалов. Правда, его траст находится в российской юрисдикции, а здесь управление главной алюминиевой компанией России получат банкиры из страны стратегического соперника, рассказывает директор по развитию консалтинговой компании UFG Wealth Management Андрей Пожитков:
Когда Шувалов начал занимать государственные должности и перешел с коммерческих структур, он свои активы передал в слепой траст. Там как раз речь шла о том, что он перестал на них влиять, участвовать в управлении, использовал команду профессиональных управляющих. Здесь, очевидно, речь идет о том же самом, что банк будет выступать в качестве лица, которое держит эти активы. Не самый плохой вариант. Прибыль, дивиденды, денежные средства не уйдут
куда-тона сторону, останутся в собственности его и его семьи.
Как считают аналитики, Кремль не будет возражать. Российские власти всегда заступались за Дерипаску. Например, тема санкций поднималась во время поездки министра финансов Антона Силуанова в Вашингтон. Что же касается американцев, для них сделка с Дерипаской тоже выглядит как компромисс. Российский бизнесмен в глазах США был связан с неоднозначными фигурами, вроде руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта. Но американцы готовы договариваться с предпринимателем
Вопрос
каким-тообразом надо решить, но так, чтобы сохранить лицо и Дерипаске, и Америке.
En+ — один из лучших активов Дерипаски. Передав его под американское управление, он фактически больше не будет владеть компанией. Поэтому остается открытым вопрос: каково будет это принять самому Дерипаске.
Судя по всему, подготовка к переводу активов в слепой траст уже началась. Как сообщил
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