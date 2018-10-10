Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хочется и колется: союзники Меркель заигрывают с РФ
Как продать автомобиль подороже: шесть простых правил
Опасные мифы о шизофрении, в которые нельзя верить
Актер Хью Джекман об увиденном в Москве: «Мы стояли, разинув рты»
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
Захарова отреагировала на избиение Пака Кокориным и Мамаевым
Медики рассказали о состоянии Павла Воли
Стремительно убивает рак: Юдашкин в ужасном состоянии
Праздник Николаева омрачил скандал с Пугачевой
Онкобольной Юдашкин сильно похудел и теряет волосы - фото
Праздник с Пугачевой закончился громким конфликтом
Актер Хью Джекман об увиденном в Москве: «Мы стояли, разинув рты»
Питомец Путина, напугавший Меркель (фото)
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Россияне нашли на Марсе воду
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
13:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия обвинила США в воровстве технологий пулемета Калашникова

Российские компании прокомментировали возможность организации массового производства нелицензионных копий пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес» в США, сообщают РИА Новости.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Об этих планах нам не известно. Но мы не удивлены, это лишний раз подчеркивает надежность и качество нашего оружия», — сказали в пресс-службе «Калашникова».

В «Ростехе» заявили, что «такие идеи, если они действительно существуют, еще раз доказывают преимущества российских вооружений», но посчитали подобные работы законными только после достижения договоренности, предполагающей обращение в «Рособоронэкспорт». «В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря — о воровстве», — сказали в пресс-службе госкорпорации.

Как заявил «Федеральному агентству новостей» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, производство российских стрелковых систем необходимо США для поставок в страны третьего мира по сниженной стоимости.
Новость
«Калашников» показал новый пистолет-пулемет. Видео

Ранее американский журнал The National Interest сообщал, что командование специальных операций США предложило гранты компаниям, которые способны раскрыть и улучшить технологию модернизированного пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес», а также произвести их копии. В публикации издание признает, что реализация подобных планов может столкнуться с проблемой авторских прав, но отмечает, что «российские и китайские шпионы не стеснялись использовать американские технологии».

Впервые данная публикация американского издания вышла в мае 2017 года, повторно журнал решил ее опубликовать в октябре текущего.

В 2014 году министерство финансов США ввело санкции против концерна «Калашников» и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине. В марте Соединенные Штаты начали расследование в отношении завода Kalashnikov USA во Флориде (США), производящего автоматы Калашникова (АК-47).

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Депутат Госдумы пожаловалась на нехватку зарплаты
Порошенко и Трампа с женами высмеяли в соцсетях. Фото
Кокорину и Мамаеву грозит условный срок за хулиганство
Кудрин назвал санкции угрозой для майских указов Путина
Чем обернется для человечества затяжное лето
Как получают редчайший аромат в мире
«Чрезвычайно опасен»: на Флориду надвигается ураган «Майкл»
Операция прикрытия. Центробанк ослабит курс доллара до 62 рублей
Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России
Спорт
«Трансфер в Сибирь»: иностранцы о Кокорине с Мамаевым Шокирующие похождения российских футболистов оказались в центре внимания не только российских СМИ, но и попали на полосы известных зарубежных изданий
Hi-Tech
За помощь в поиске экстремистов раздают iPhone Также дарят бюджетники Xiaomi.
Авто
В Тульской области в поле гниют 330 редких машин (фото) В 90-е бывший сотрудник АЗЛК Михаил Красинец продал квартиру в Москве и уехал в Тульскую область. Так в сельское поле вросли три сотни редких машин. За эту коллекцию под открытым небом одни прозвали собирателя варваром, другие — спасителем наследия
Кино
Беременная Боярская стала героиней телешоу Впервые после сообщений о беременности актриса появится на телевидении
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня
История россиянина о жизни в Эмиратах
Сакля, юрта и сукал: он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Светская жизнь - 9 340
Мэри Пирс День рожденья - грустный праздник 339
Арина Семья с одним ребенком 316
Все равно будет по-моему Домашние задания в детском саду 203
Леди
Галкин дня: из мальчика в мужчину и обратно Новость о разводе Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным заставила нас задуматься, как изменился Галкин за 7 лет
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь