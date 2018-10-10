Ирландцы будут получать гранты за подселение на свою жилплощадь бездомных

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Программа под названием «Granny flat» («Бабушкина квартира») включена в бюджет на 2019 год, который был обнародован во вторник министром государственных расходов и реформ, министром финансов Паскалем Донохью.

Эта мера призвана хотя бы отчасти решить проблему бездомных, которая за последние несколько лет приобрела серьезные масштабы.

Резкий рост цен на жилье в крупных городах подогрел спекулятивный интерес среди девелоперов, которым стало не выгодно заниматься «социальным жильем».

Кроме того многие семьи оказались на улице из-за невозможности рассчитаться по ипотечным кредитам. По последним данным Центрального статистического офиса Ирландии (CSO), в августе в стране насчитывалось 1698 семей без постоянного крова. Статистика указывает также на весьма парадоксальную ситуацию: реестр недвижимости насчитывает 900 тыс. «семейных» квартир (пригодных для жизни 3−5 человек), а всего семей в Ирландии — 740 тыс.

Таким образом около 160 тысяч жилищ — либо пустуют, либо принадлежат одиноким людям.

Именно на категорию одиноких пенсионеров и нацелена программа «Бабушкина квартира». Ее разработчики — депутаты Независимого альянса, входящего в правящую коалицию, убеждены, что жилищный вопрос в Ирландии можно почти полностью решить за счет реконструкции имеющегося фонда, даже не строя новых домов в течение ближайших десятилетий. Демография указывает на то, что многодетные ирландские семьи — это уже прошлое. Наибольшим спросом сегодня пользуются малогабаритные квартиры в городах, но они составляют лишь 14% от жилья, вводимого в строй, уточняют разработчики.