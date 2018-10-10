Замена «Макарову»: Минобороны испытывает новый пистолет

Источник: РИА "Новости"

Новый пистолет для Министерства обороны РФ уже проходит испытания на полигонах, сообщили в Центральном НИИ точного машиностроения. Тестирование пистолета должно завершиться в декабре 2018 года, после чего он будет принят на снабжение Вооруженных сил РФ. Новый пистолет под патрон 9×21 призван заменить пистолет Макарова (ПМ).

Минобороны России скоро представит новый пистолет взамен ставшего уже классическим пистолета Макарова (ПМ). По словам генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, дочерняя компания «Ростеха») Альберта Бакова, новый пистолет проходит этап государственных испытаний на полигонах.

«Завершение госиспытаний [пистолета] в соответствии с директивой Минобороны — декабрь 2018 года», — подчеркнул Баков в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что после этого пистолет будет принят на снабжение Вооруженных сил России. ЦНИИТОЧМАШ разрабатывает пистолет под патрон 9×21, он должен стать основным табельным оружием в российской армии.

Самозарядный 9-мм пистолет Макарова был разработан Николаем Макаровым еще в 1948 году, а на вооружение принят в 1951-м. Именно это оружие является «табельным» в российских Вооруженных силах и МВД, а также ряде бывших республик СССР. Основой для создания нового советского пистолета стал германский Walther PP, выпускавшийся с 1929 года.

Макаров существенно усовершенствовал базовую систему Walther, упростив конструкцию и сделав ее менее прихотливой к внешним условиям, а также более прочной.

Источник: РИА "Новости"

ПМ создавался как личное оружие для высшего командного состава — для линейных офицеров от младшего лейтенанта до полковника планировалось использовать более тяжелый автоматический пистолет Стечкина. «Макаров» обладает хорошей кучностью — при стрельбе на 25 м стандартными патронами 57-Н-181 радиус рассеивания R100 составляет всего 75 мм, а на 50 метров — 160 мм. На дистанции 10 м радиус рассеивания — 35 мм.

На базе пистолета Макарова разработано большое количество боевых, служебных и гражданских модификаций: спортивно-тренировочный пистолет ИЖ-70, модификация «Скиф» с полимерной рамкой, разнокалиберные газовые и сигнальные пистолеты.

Кроме России, пистолеты на базе ПМ производились также в ГДР, после — в объединенной Германии, а также в Болгарии и Китае. Свои модификации ПМ создавала и Украина — в основном это травматические пистолеты.

Пистолет ПМ имелся в каждом наборе оборудования космонавта на кораблях «Восток», и именно он стал первым стрелковым оружием, побывавшим в космосе.

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Однажды Минобороны России уже решило заменить морально устаревший пистолет Макарова. Конкурс был объявлен в 1990 году, спустя 10 лет победил пистолет Ярыгина (MP-443), а в 2003 году он принят на вооружение.

К началу 2010 года пистолеты Ярыгина начали поступать на вооружение подразделений Вооруженных сил России, внутренних войск, специальных подразделений МВД РФ и иных силовых структур. Тем не менее массовым этот пистолет так и не стал — в основном его используют Федеральная служба судебных приставов и прокуратура как оружие личной защиты судей и прокуроров.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с ФАН заявил, что в настоящее время на этапе госиспытаний находится сразу несколько образцов стрелкового вооружения, и у всех есть шанс стать заменой знаменитому ПМ.

«Каждый из них имеет шанс стать основным пистолетом для армии России, многие в настоящее время проходят испытания в спецназе, у десантников, танкистов, мотострелков, летчиков и так далее. Каждый завод пытается предложить свою продукцию Минобороны. Но какой из них выберут военные — очень и очень большой вопрос», — подчеркнул полковник.

Новый пистолет — далеко не единственная новинка, которую испытывают в российском оборонно-промышленном комплексе.

Источник: РИА "Новости"

Новые образцы российского электромагнитного оружия начали проходить испытания в условиях полигонов. Глава концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев подчеркнул, что в России не просто существуют, но и активно развиваются системы электромагнитного оружия, которые также называют СВЧ-пушками, действующими с помощью сверхвысокочастотного излучения. Кроме того, активно ведутся работы по защите от электромагнитного излучения.

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СВЧ-пушки используют в качестве поражающего фактора излучение сверхвысокой частоты, «электромагнитный выстрел». В перспективе подобное оружие будет в состоянии полностью выжечь всю электронику противника — к примеру, вывести из строя головки самонаводящихся ракет. Электромагнитные пушки планируется устанавливать на российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) шестого поколения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новейшие образцы оружия, которые поступят в Вооруженные силы РФ в результате осуществления государственной программы, превосходят зарубежные аналоги. Глава российского государства подчеркнул, что уже в настоящий момент необходимо думать о создании новых видов вооружения.