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15:07 (мск), источник: Интерфакс

Володин предложил проработать запрет на выезд из РФ для топ-менеджеров санируемых банков

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты парламента рекомендовал депутатам подготовить законопроект о запрете на выезд из РФ топ-менеджеров банков, попавших под санацию.

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Источник: РИА "Новости"

«Если у вас эта инициатива подготовлена, то ее можно было бы внести, а ЦБ со своей стороны уже высказал поддержку данной инициативе», — сказал он, обращаясь к лидеру фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.

В ходе обсуждения кандидатур в члены совета директоров ЦБ Жириновский поинтересовался у главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, когда ожидать внесения данного законопроекта.

«Нужно, чтобы ЦБ, вы получили право направлять списки пограничникам и останавливать выезд за рубеж тем банкирам, с которыми какие-то вопросы еще не решены по линии ЦБ», — сказал депутат.

Глава ЦБ напомнила, что регулятор некоторое время назад уже предлагал внести изменение в законодательство, которое позволит по заявлению ЦБ с участием правоохранительных органов в ускоренном судебном порядке принимать решения о приостановке выезда за рубеж руководителей банков, у которых либо отзывается лицензия, либо банк санируется. «На наш взгляд это необходимо сделать для того, чтобы наказание было неотвратимым. Дело в том, что финансовые преступления требуют большого времени для расследования, для доказательств, это ограниченное время, но, тем не менее, оно необходимо. Просто, когда банкиры уезжают за рубеж, уже их оттуда экстрадировать достаточно тяжело, и когда активы выведены за рубеж, их оттуда тяжело вернуть. Это абсолютно необходимое изменение, я была бы благодарна Думе, если бы вы эту инициативу могли бы поддержать», — сказала Набиуллина.

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