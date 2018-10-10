Володин предложил проработать запрет на выезд из РФ для топ-менеджеров санируемых банков

Глава ЦБ напомнила, что регулятор некоторое время назад уже предлагал внести изменение в законодательство, которое позволит по заявлению ЦБ с участием правоохранительных органов в ускоренном судебном порядке принимать решения о приостановке выезда за рубеж руководителей банков, у которых либо отзывается лицензия, либо банк санируется. «На наш взгляд это необходимо сделать для того, чтобы наказание было неотвратимым. Дело в том, что финансовые преступления требуют большого времени для расследования, для доказательств, это ограниченное время, но, тем не менее, оно необходимо. Просто, когда банкиры уезжают за рубеж, уже их оттуда экстрадировать достаточно тяжело, и когда активы выведены за рубеж, их оттуда тяжело вернуть. Это абсолютно необходимое изменение, я была бы благодарна Думе, если бы вы эту инициативу могли бы поддержать», — сказала Набиуллина.