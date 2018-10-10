Стартовал прием заявок на второй конкурс «Лидеры России»
Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС — Прием заявок на конкурс управленцев «Лидеры России» 2018−2019 года открылся в среду.
Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС — Прием заявок на конкурс управленцев «Лидеры России» 2018−2019 года открылся в среду.
«Сегодня мы объявляем новый этап конкурса управленцев “Лидеры России”», — сказал первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко на официальной церемонии открытия конкурса.
По его словам, в этом году расширяется состав наставников, с которыми смогут поработать победители конкурса: если в прошлом году их было чуть больше 60 человек, в этом году их будет 90.
Кроме того, в этом году в конкурсе впервые могут почувствовать граждане не старше 55 лет (в прошлом году — до 50 лет), а также соотечественники за рубежом.
Как сообщил С. Кириенко, из ста победителей первого конкурса 70 получили назначения на госслужбе и в крупных компаниях: двое участников (Василий Орлов и Дмитрий Артюхов) стали губернаторами, трое — заместителями министра, другие получили назначения в федеральные и региональные органы власти, а также государственные и частные компании. Один из победителей конкурса Лидеры России Дмитрий Волков работает в Минстрое на позиции помощника министра.
Партнёрами второго конкурса станут 20 крупнейших российских компаний: Газпромнефть, Сбербанк, Россети, Роскосмос, Ростех, Русгидро, Роснефть и другие, отметил С. Кириенко.
Прием заявок на конкурс продлится до 27 октября, в
Среди наставников конкурса 2018−2019 года: глава администрации президента РФ Антон Вайно,