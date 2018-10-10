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17:39 (мск), источник: Интерфакс

Стартовал прием заявок на второй конкурс «Лидеры России»

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС — Прием заявок на конкурс управленцев «Лидеры России» 2018−2019 года открылся в среду.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы объявляем новый этап конкурса управленцев “Лидеры России”», — сказал первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко на официальной церемонии открытия конкурса.

По его словам, в этом году расширяется состав наставников, с которыми смогут поработать победители конкурса: если в прошлом году их было чуть больше 60 человек, в этом году их будет 90.

Кроме того, в этом году в конкурсе впервые могут почувствовать граждане не старше 55 лет (в прошлом году — до 50 лет), а также соотечественники за рубежом.

Как сообщил С. Кириенко, из ста победителей первого конкурса 70 получили назначения на госслужбе и в крупных компаниях: двое участников (Василий Орлов и Дмитрий Артюхов) стали губернаторами, трое — заместителями министра, другие получили назначения в федеральные и региональные органы власти, а также государственные и частные компании. Один из победителей конкурса Лидеры России Дмитрий Волков работает в Минстрое на позиции помощника министра.

Партнёрами второго конкурса станут 20 крупнейших российских компаний: Газпромнефть, Сбербанк, Россети, Роскосмос, Ростех, Русгидро, Роснефть и другие, отметил С. Кириенко.

Новость
Число наставников второго этапа конкурса «Лидеры России» увеличится

Прием заявок на конкурс продлится до 27 октября, в ноябре-декабре состоится дистанционный этап, в январе-феврале 2019 года — региональные финалы в восьми федеральных округах. В марте 2019 года состоится финал конкурса, в котором примет не менее 300 человек, из них победителями станут не менее 100 человек.

Среди наставников конкурса 2018−2019 года: глава администрации президента РФ Антон Вайно, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Константин Чуйченко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр просвещения Ольга Васильева, глава Минстроя Владимир Якушев, руководитель Минспорта Павел Колобков, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, руководители госкорпораций и крупных компаний, депутаты, губернаторы, руководители вузов и другие.

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