Миллиардеры в бегах. Чем занимаются бывшие банкиры-аферисты?
Где живут и чем занимаются российские банкиры, подозреваемые в многомиллиардных мошенничествах, рассказывает АиФ.ru.
Где живут и чем занимаются российские банкиры, подозреваемые в многомиллиардных мошенничествах, рассказывает АиФ.ru.
Столица Великобритании стала меккой для многих бежавших из России мошенников — чиновников и банкиров. В 2015 году специалисты Deutsche bank подсчитали, что с 2006 года из России в Королевство было выведено более 129 миллиардов долларов через «черные» схемы и секретные счета.
Самый известный из
В 2011 году Бородин был объявлен в международный розыск, но через два года получил политическое убежище в Великобритании, где он владеет самым дорогим среди
Андрей Бородин входит в рейтинг богатейших людей Британии по версии газеты Sunday Times — его совместное состояние с женой Татьяной Корсаковой оценивается в 410 миллионов фунтов.
По некоторым данным в Великобританию сбежал и глава
После того, как Центробанк обнаружил проблемы у банка «Траст» (финансовая «дыра» составила более 110 миллиардов рублей) его совладелец Илья Юров тоже устремился на Запад — сначала на Украину, где он был арестован Интерполом.
В России в отношении Юрова заведено уголовное дело, по данным правоохранительных органов, он вывез из России 7 миллиардов рублей. Британские власти отказались выдавать Юрова Москве, назвав претензии российской стороны к банкиру «политически мотивированными» — ведь
С 2016 года в Великобритании проживает и бывший глава Внешпромбанка Георгий Беджамов. Он обвиняется в хищении 114 миллиардов рублей. В этой финансовой организации подделывали отчетность и выдавали кредиты на 10 миллиардов рублей подставным лицам.
Два года назад Беджамов был задержан в Монако, но в Россию беглец так и не вернулся — в настоящее время его поиск по линии Интерпола остановлен.
По некоторым данным, Беджамов владеет винным бутиком в Монако, а также руководит французским агентством элитной недвижимости.
Конечно, Великобритания — любимое место российских миллиардеров, не только беглых, но и вполне себе легальных. Но некоторые наши соотечественники, подозреваемые в мошенничестве, предпочитают скрываться и в других странах. Например, в Израиле. Здесь проживает бывший владелец «Мост-Банка» Владимир Гусинский (который, кстати, имеет еще и испанский паспорт).
В Израиле успел «отметиться»
По некоторым данным, сейчас
Полгода назад российские правоохранители арестовали имущество, предположительно принадлежащее Булочнику — 200 картин, в том числе полотна и рисунки Николая и Святослава Рерихов, а также мемориальные предметы семьи художников, которые
В России Пугачев приговорен к двум годам тюрьмы. Но в отличие от коллег по цеху беглых банкиров, с Великобританией у
Другой банкир, оставивший дыру в 34 миллиарда рублей в подконтрольном ему Инвесторгбанке, Владимир Гудков проживает в Монако. Как пишут СМИ, Гудков мог похитить из банка более 7 миллиардов рублей.
В Монако, — государстве с рекордным количеством миллиардеров, Гудков сбежал в 2016 году. В этой стране он владеет недвижимостью. Россия пыталась добиться от властей Монако экстрадиции