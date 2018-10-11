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13:56 (мск), источник: Аргументы и факты

Миллиардеры в бегах. Чем занимаются бывшие банкиры-аферисты?

Где живут и чем занимаются российские банкиры, подозреваемые в многомиллиардных мошенничествах, рассказывает АиФ.ru.

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Источник: AP 2018

Лондонград

Столица Великобритании стала меккой для многих бежавших из России мошенников — чиновников и банкиров. В 2015 году специалисты Deutsche bank подсчитали, что с 2006 года из России в Королевство было выведено более 129 миллиардов долларов через «черные» схемы и секретные счета.

Самый известный из банкиров-беглецов — экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин. В России он обвиняется в хищении более 1 миллиарда рублей у возглавляемого им банка. Как выяснили следователи, в 2008 году банкир организовал объединенную преступную группировку из руководителей и сотрудников банка (в материалах следствия фигурируют фамилии первого вице-президента Дмитрия Акулинина и вице-президента Алексея Сытникова). На протяжении двух лет ОПГ заключала фиктивные договоры о покупке и продаже валюты, зарабатывая на разнице курсов, и таким образом похищала деньги.

В Банке Москвы в итоге была обнаружена «дыра» в 366 миллиардов рублей.

В 2011 году Бородин был объявлен в международный розыск, но через два года получил политическое убежище в Великобритании, где он владеет самым дорогим среди соотечественников-лондонградцев поместьем — стоимость расположенного в графстве Оксфордшир Park Place специалисты оценивают в 140 миллионов фунтов стерлингов. Особняк, кстати, был арестован Тверским районным судом Москвы, который пришел к выводу, что куплен он как раз на деньги, украденные из Банка Москвы.

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Андрей Бородин входит в рейтинг богатейших людей Британии по версии газеты Sunday Times — его совместное состояние с женой Татьяной Корсаковой оценивается в 410 миллионов фунтов.

По некоторым данным в Великобританию сбежал и глава Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрей Вдовин. В России он обвиняется в хищении 13 миллионов долларов, полученных банком в виде займов. Как выяснили следователи, АТБ оформил два кредита у оффшорных компаний, поручителем по которым был Вдовин, но деньги так и не вернул. Из-за финансовых проблем АТБ, Центральный банк объявил о санации кредитного учреждения.

После того, как Центробанк обнаружил проблемы у банка «Траст» (финансовая «дыра» составила более 110 миллиардов рублей) его совладелец Илья Юров тоже устремился на Запад — сначала на Украину, где он был арестован Интерполом.

Но благодаря кипрскому гражданству экс-банкир смог избежать экстрадиции в РФ и перебрался в Великобританию.

В России в отношении Юрова заведено уголовное дело, по данным правоохранительных органов, он вывез из России 7 миллиардов рублей. Британские власти отказались выдавать Юрова Москве, назвав претензии российской стороны к банкиру «политически мотивированными» — ведь когда-то тот сотрудничал с Михаилом Ходорковским. Как и Бородин, Юров владеет элитной недвижимостью в Англии, а именно тремя квартирами и замком XVI века в графстве Кент.

С 2016 года в Великобритании проживает и бывший глава Внешпромбанка Георгий Беджамов. Он обвиняется в хищении 114 миллиардов рублей. В этой финансовой организации подделывали отчетность и выдавали кредиты на 10 миллиардов рублей подставным лицам.

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Два года назад Беджамов был задержан в Монако, но в Россию беглец так и не вернулся — в настоящее время его поиск по линии Интерпола остановлен.

По некоторым данным, Беджамов владеет винным бутиком в Монако, а также руководит французским агентством элитной недвижимости.

Аферы до Израиля доведут

Конечно, Великобритания — любимое место российских миллиардеров, не только беглых, но и вполне себе легальных. Но некоторые наши соотечественники, подозреваемые в мошенничестве, предпочитают скрываться и в других странах. Например, в Израиле. Здесь проживает бывший владелец «Мост-Банка» Владимир Гусинский (который, кстати, имеет еще и испанский паспорт).

В Израиле успел «отметиться» экс-владелец Мастер-банка Борис Булочник, который обвиняется в намеренном банкротстве финансовой организации и хищении 61 миллиарда рублей и находится в международном розыске.

Вместе с коллегами по Мастер-банку Булочник выдавал невозвратные кредиты.

По некоторым данным, сейчас экс-банкир живет в Винницкой области Украины. По информации местных СМИ, Булочник финансирует деятельность местной ультраправой организации.

Полгода назад российские правоохранители арестовали имущество, предположительно принадлежащее Булочнику — 200 картин, в том числе полотна и рисунки Николая и Святослава Рерихов, а также мемориальные предметы семьи художников, которые экс-банкир передал в Международный Центр Рерихов.

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Экс-глава Межпромбанка, из которого «утекло» 130 миллиардов рублей, Сергей Пугачев скрывается во Франции. Пугачев также обвиняется в преднамеренном банкротстве банка и хищении 75 миллиардов рублей клиентов — эти деньги вкладчикам лопнувшей финансовой организации выплачивало Агентство по страхованию вкладов.

В России Пугачев приговорен к двум годам тюрьмы. Но в отличие от коллег по цеху беглых банкиров, с Великобританией у экс-главы Межпромбанка отношения не сложились — из Королевства он сбежал во Францию, где проживает сейчас. Английское правосудие признало Пугачева виновным в сокрытии активов и бегстве из-под английской юрисдикции, кроме того, российскому АСВ удалось добиться ареста активов Пугачева на 2 миллиарда долларов в Высоком суде Лондона.

Другой банкир, оставивший дыру в 34 миллиарда рублей в подконтрольном ему Инвесторгбанке, Владимир Гудков проживает в Монако. Как пишут СМИ, Гудков мог похитить из банка более 7 миллиардов рублей.

В Монако, — государстве с рекордным количеством миллиардеров, Гудков сбежал в 2016 году. В этой стране он владеет недвижимостью. Россия пыталась добиться от властей Монако экстрадиции экс-главы Инвесторгбанка, но глава Княжества князь Альбер II отказался выдавать Гудкова.

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