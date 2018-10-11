Удержаться на пике: скоро ли в России закончится нефть
Что стоит за громкими заявлениями саудовского принца.
Что стоит за громкими заявлениями саудовского принца.
Саудовский наследный принц и
В последние несколько лет Россия стабилизировала свое положение как лидера глобального нефтяного рынка, даже несмотря на принятые обязательства по ограничению добычи. В 2017 году РФ устойчиво опережала Саудовскую Аравию по объемам производства черного золота. Однако еще недавно такие результаты и представить себе было трудно: в конце 1990-х годов в России добывалось чуть более 300 млн т в год — около 60% от современного показателя.
Слабые показатели добычи того времени было принято объяснять низкими мировыми ценами и временным кризисом отрасли, связанным с постсоветским переделом собственности. После того как цены поднялись, воспрянула и российская нефтянка: к 2007 году объемы производства достигли 490 млн т в год.
В частности, в начале 2008 года
В целом представители «Лукойла» не раз оценивали возможности отечественной нефтянки скептически: прогнозы о снижении добычи делал Вагит Алекперов в 2012 году. Как показала практика, это скорее была форма
Однако пик нефти прошла уже не одна страна, а сделать
Согласно данным Министерства природных ресурсов, Россия сейчас располагает доказанными запасами в 14 млрд т нефти. Речь идет именно о тех резервах, извлекать которые экономически выгодно. Примерно те же цифры дает и компания BP в своем последнем
Строго говоря, из ведущих нефтяных держав Россия имеет одно из худших соотношений запасов к добыче. Для сравнения: Ираку и Ирану нефти хватит на 90 лет, Нигерии — на 50, Саудовской Аравии — на 61 год, а Венесуэле — на 392 года.
В то же время важна не только абсолютная цифра запасов, но и динамика ее прироста или падения. И здесь для России всё выглядит намного лучше. В 2017 году доказанные запасы увеличились на 550 млн т, полностью компенсировав добычу прошлого года. В 2016 году результаты геологоразведки были еще лучше — около 1 млрд т. С 2007 года благодаря компенсирующему приросту объем доказанных запасов России практически не изменился, а с 1997 года падение составило менее 7%. Заметное снижение запасов в последние 10−20 лет отмечено только в странах, где добыча уже падает (Мексика, Норвегия, Великобритания). Большинство других нефтедобывающих держав показывают положительную или по крайней мере нейтральную динамику.
В то же время рост запасов в России имеет одну проблему: подавляющее большинство новых месторождений относится к разряду мелких и/или трудноизвлекаемых, добыча на которых стоит недешево. К примеру, одним из крупнейших открытий 2017 года стало Новосамарское месторождение, разведанное «Газпром нефтью». Его геологические (не фактически извлекаемые) запасы составили 20 млн т. По меркам России это мелочь. А за самое крупное из нетронутых месторождений — Эргинское — последние несколько лет велась отчаянная борьба между четырьмя нефтяными компаниями. Пока нет оснований полагать, что подобные участки будут находиться и вводиться в эксплуатацию в обозримом будущем.
Как считает аналитик «Финама» Алексей Калачев, добыча нефти в России может начать снижаться после 2021 года, поскольку разработка трудноизвлекаемых запасов требует роста затрат, что возможно только при дорогой нефти, и новых технологий, доступ к которым ограничен
Он добавил, что выступление Мухаммада бин Салмана носит скорее политический и
В интервью Bloomberg принц сделал несколько громких, но не слишком обоснованных заявлений, которые привлекли повышенное внимание. Видимо, в этом и была их единственная цель.
Все интервью можно расценить в качестве старта
По словам главы аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, в российской энергетической отрасли слова принца восприняли с иронией. «Даже в Западной Сибири, нашей основной базе нефтедобычи, негативный тренд сходит на нет благодаря усилиям фискальной поддержки, принятой правительством. Кроме того, у нас есть большие объемы ресурсов в Сибири, на Дальнем Востоке, даже в районе Черного и Каспийского морей», — отметил он. Пасечник считает, что прогноз, сделанный после критических вопросов журналистов Bloomberg наследнику престола, стоит рассматривать как попытку перевести разговор в другое русло.
Ситуация в нефтяной отрасли России далека от катастрофической, и, учитывая растущий спрос на нефть в мире, черное золото и дальше будет оставаться важнейшей статьей российских доходов. В то же время только совершенствование технологий добычи и обширные инвестиции в геологоразведку (что особенно важно, понимая труднодоступность и высокую себестоимость большинства отечественных месторождений) позволят России и дальше удерживаться в списке «энергетических сверхдержав».