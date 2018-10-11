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09:35 (мск), источник: Интерфакс

Фондовые индексы США рухнули в среду

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким падением на фоне роста доходности US Treasuries.

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Индекс Dow Jones Industrial Average потерял в среду 800 пунктов. Для Standard & Poor’s 500 падение стало рекордным с февраля, для Nasdaq Composite — с начала года.

Особенно резкое снижение наблюдалось в высокотехнологичном секторе — бумаги Amazon подешевели на 6,2%, Netflix — на 8,4%, Facebook — на 4,1%, Alphabet — на 4,6%, Microsoft —на 5,4%.

Тем временем главный инвестиционный директор Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан отметил, что снижение индексов стало следствием обычной волатильности и что откат на фондовых рынках назревал давно.

Думаю, что непосредственным поводом стали процентные ставки. Когда ставки так сильно растут, реакция неизбежно последует. Ставки доходности US Treasuries лежат в основе всех финансовых активов, и когда они повышаются, последствия ощущаются повсеместно.
Брэд Макмиллан
главный инвестиционный директор Commonwealth Financial Network

Доходность 10-летних US Treasuries в среду поднялась на 1,8 базисного пункта, до 3,23%. Показатель держится на максимальном уровне с 2011 года.

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Увеличение доходности приводит к росту стоимости заимствований для инвесторов и компаний, а также к пересмотру стоимости активов. Кроме того, подъем доходности облигаций, бумаг со сравнительно невысоким риском, может заставить инвесторов переключиться на них за счет продажи более рисковых акций.

Также в среду стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 0,2% по сравнению с августом и на 2,6% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,2%, второго — на 2,7%.

Без учета продуктов питания и энергоносителей индекс PPI вырос на 0,4% в помесячном и на 2,5% в годовом выражении.

Акции сети кофеен Starbucks подешевели на 3% на новости, что фонд миллиардера Уильяма Экмана Pershing Square Capital Management владеет 1,1% акций компании.

Стоимость акций Snap Inc. опустилась на 1,5%. Владелец соцсети SnapChat объявил о запуске собственных сериалов и документальных программ со встроенной рекламой.

Капитализация ритейлера Sears Holdings рухнула на 17% на сообщении The Wall Street Journal о том, что компания готовится к процедуре банкротства, о котором может быть объявлено уже на этой неделе.

Цена бумаг китайского производителя электромобилей NIO на торгах в Нью-Йорке увеличилась на 4,9%. Инвестиционная компания Baillie Gifford & Co., крупный акционер Tesla Inc., приобрела 11,44% акций компании.

Между тем рыночная стоимость производителя программного обеспечения в сфере кибербезопасности Imperva Inc. подскочила на 28% на новости, что компания будет куплена фондом Thoma Bravo за $2,1 млрд.

Котировки акций соцсети Twitter упали на 8,5% из-за негативного прогноза прибыли в третьем квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average 10 октября упал на 831,83 пункта (3,15%) и составил 25598,74 пункта.

Standard & Poor’s 500 уменьшился на 94,66 пункта (3,29%) — до 2785,68 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 315,97 пункта (4,08%) и составил 7422,05 пункта.

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