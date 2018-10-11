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15:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Счетная палата просит закатать деньги в асфальт

Аудиторы жалуются на дорожников в Генпрокуратуру.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Региональные дорожники не успевают потратить миллиарды рублей, выделенные в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Это выяснили аудиторы Счетной палаты (СП), направив соответствующие письма в Генпрокуратуру и Минтранс. Проверяющие опасаются, что в ряде субъектов федерации власти начнут класть асфальт в условиях аврала в снег и в дождь. Эксперты называют выводы аудиторов «преждевременными».

Счетная палата РФ проверила, как тратятся средства, выделяемые регионам в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Проект, напомним, реализуется Минтрансом с 2017 года: 31 млрд руб. был выделен 36 крупным городским агломерациям (в их число не входят Москва и Санкт-Петербург) для приведения в порядок дорожной сети. В 2018 году финансирование составило около 31 млрд руб.

По данным СП, к 1 августа 2018 года субъекты освоили только 30% от предоставленных в текущем году средств (9,4 млрд руб.). В СП «Ъ» предоставили данные о десяти регионах-аутсайдерах: Томская (освоено 13,6% выделенных средств), Кемеровская (13,1%), Ульяновская (12,8%), Нижегородская (12,8%), Тульская (5,8%), Челябинская (5,5%), Ярославская (5,2%), Омская (3,6%), Свердловская (0%) области, Башкирия (0%).

Ульяновская область так и не направила на реализацию проекта средства собственного бюджета (проекты БКД реализуются, как правило, на паритетных началах: 50% финансируют регионы), отмечают аудиторы. «Факты могут свидетельствовать о том, что дорожные работы в этих регионах вряд ли будут выполнены до 1 ноября 2018 года, — резюмировал аудитор СП Валерий Богомолов.— Есть риск, что ремонт дорог будет производиться в неподходящих для этого погодных условиях, что отразится как на качестве, так и на сроке их службы». Коллегия СП направила материалы проверки губернаторам, в Генпрокуратуру и Минтранс. Реакции со стороны ведомств вчера не поступило. «Дороги — это наша боль, наиболее труднопроверяемая отрасль», — заявил глава СП Алексей Кудрин.

В управлении автодорог Свердловской области отказались от официальных комментариев. Источник «Ъ» в ведомстве отметил, что в 2017 году «бюджетные средства выделялись на ремонт только екатеринбургских дорог, а СП проверяет их использование на территории всего региона». В госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии с претензиями аудиторов не согласны. По данным ведомства, на текущий момент выполнены ремонтные работы на сумму 1,87 млрд руб., или 89% от плана. «Планы-графики выполнения работ были составлены таким образом, что основной объем средств осваивается в сентябре—ноябре. Все работы будут выполнены и приняты до 1 ноября», — сообщили в госкомтрансе Башкирии.

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Сезон активных дорожных работ начинается в мае и заканчивается в октябре, рассказал «Ъ» гендиректор ассоциации территориальных органов управления автодорогами РАДОР Игорь Старыгин. «Август — самый разгар сезона, — говорит он.— Поэтому говорить о каких-либо нарушениях преждевременно, нужно дождаться окончания сроков производства работ, заложенных в контрактах». Господин Старыгин заметил, что работы, выполняемые в рамках БКД, касаются не только укладки асфальта, но и благоустройства проезжей части, установки знаков, барьерного ограждения. «Это все можно делать и в ноябре—декабре, особых ограничений нет, — пояснил он.— Выводы надо делать в конце года». Процесс получения денег в рамках БКД «крайне забюрократизирован», регионы вынуждены предоставлять в Минтранс огромное количество документов, а после еще проводить конкурсы, на это уходит много времени, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. «Нужны упрощенные процедуры, когда на дорожные работы выделяются небольшие суммы, — говорит господин Блинкин.— Иначе мы будем только торги завершать к концу строительного сезона, а он у нас очень короткий».

В ближайшее время, напомним, БКД будет преобразован в национальный проект по приведению дорожной сети в нормативное состояние и сокращению числа ДТП. Финансирование составит 4,6 трлн руб. (3,1 трлн руб.— из региональных бюджетов, 1,44 трлн руб.— из федерального). Документ проходит заключительные стадии согласования, ожидается его утверждение на президентском совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Иван Буранов; Игорь Лесовских, Екатеринбург; Булат Баширов, Уфа

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