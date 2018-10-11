Азиатские биржи рухнули вслед за американскими

Источник: AP 2018

Рынки Японии, Китая, Кореи, а вслед за ними и новозеландские площадки открылись сегодня в красной зоне и продолжают снижение. Распродажи начались на фоне резкого падения всех основных биржевых индексов США: американские рынки закрылись на рекордно низкой с февраля отметке. Эксперты полагают, что коррекция на рынках будет продолжаться, американские индексы могут потерять совокупно до 30%. Всеобщие настроения не обойдут и основной российский биржевой индекс, который уже сейчас ушел в минус.

Сегодняшние торги на азиатских рынках начались глобальными распродажами. К 9:00 мск все ведущие индексы региона оказались в красной зоне. Так, японский индекс Topix потерял почти 3,5%, шанхайский индекс CSI 300 — около 4%, гонконгский Hang Seng — более чем на 3%, Nikkei 225 — на 4%, корейский Kospi — более чем на 3,5%. Индекс MSCI (без учета Японии) просел на 3,86%. Для фондовых рынков Китая снижение оказалось наиболее сильным за последние несколько месяцев. В минус ушли все китайские «голубые фишки». Котирующиеся на Гонконгской бирже акции российского «Русала» также потеряли в цене более 6%. Крупнейшие распродажи наблюдаются в сырьевых и финансовых секторах. Максимальное с октября 2008 года падение показал и новозеландский индекс NZX 50, -3,6%.

Настроения инвесторов продиктованы результатами торгов на американских площадках. Так, накануне, в среду, промышленный индекс Dow Jones снизился на 3,15% по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс S&P 500 (включает акции 500 крупнейших американских компаний) упал на 3,29%. Для двух ведущих американских индикаторов вчерашняя распродажа оказалась крупнейшей с 8 февраля.

Наибольшие потери понесли телекоммуникационный, потребительский, энергетический и промышленный секторы — более 3% каждый. Высокотехнологичный индекс NASDAQ рухнул на 4,08%.

Это максимальные для него потери с июня 2016 года.

Такая ситуация, отмечает аналитик «АЛОР Брокер» Екатерина Конюхова, связана с распродажами в облигациях в технологическом секторе. «На прошлой неделе NASDAQ постоянно выглядел хуже, чем Dow Jones и S&P 500, что ему не свойственно. Этот факт настораживал на фоне роста десятилетних treasuries до максимумов с 2011 года — выше 3,24%. Тогда мы отмечали, что эти факторы могут стать реальными предвестниками коррекции на фондовом рынке США, несмотря на то что ее предрекают уже третий год. Доходность облигаций стала повышаться еще летом, но инвесторы почему-то игнорировали это», — рассуждает она. Осенью же обострился торговый конфликт, что в том числе вынудило МВФ понизить прогноз по росту мировой экономики. Вслед за фондом и остальные агентства могут снизить свои прогнозы.

Формально коррекция на мировых площадках, начавшаяся с американских бирж, основана на опасениях относительно торговых войн с Китаем и остальным миром, развязанных Трампом: инвесторы справедливо боятся, что все это приведет к сокращению прибылей корпораций, занимающихся внешней торговлей или зависящих от нее. Илья Жарский управляющий партнер экспертной группы Veta

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Госпожа Конюхова полагает, что инвесторы стали более ответственно подходить к указанным рискам и начали перекладываться в облигации: вчера доходность бондов снизилась на 9 б.п. «Размещение десятилетних US Treasuries прошло с доходностью 3,255% — это максимум с 2011 года. Такая доходность будет продолжать забирать капитал с развивающихся рынков в пользу США, будет накачивать экономику инвестициями, при этом многие почему-то перестали быть уверенными в том, что эти инвестиции могут быть правильно использованы в условиях торговой войны», — добавляет господин Жарский.

Эксперты полагают, что коррекция на мировых рынках (в первую очередь на американском) в ближайшие дни продолжится. По словам господина Жарского, ждали ее очень давно. «Ближайшая цель по S&P 500 лежит на уровне как минимум 2700 пунктов, сегодня падение продолжится», — уверен он. Российский рынок, по его мнению, будет идти следом: индекс Московской биржи уже открыл торги огромным гэпом и будет идти к 2300 пунктам. «На краткосрочном периоде возможен небольшой отскок: в пятницу начинается сезон отчетностей, который может оказать поддержку бумагам», — полагает госпожа Конюхова. По ее словам, в целом вчерашнее падение можно считать звоночком, который, возможно, приведет к сильной коррекции — в пределах 30%, особенно в преддверии промежуточных выборов. «Трамп уже сейчас пытается переложить ответственность за вчерашнее падение рынка на ФРС из-за политики повышения ставок», — заключает она.