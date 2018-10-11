Хватка Путина. США выделят ЕС $1 млрд для защиты от российского газа

Источник: Reuters

На рассмотрение сената Конгресса США представлен «Закон о европейской энергетической безопасности и диверсификации», призванный дать США «новые инструменты в борьбе с пагубным влиянием России» и создать дополнительные экономические возможности внутри страны и за рубежом.

Один из таких инструментов — выделение Евросоюзу в ближайшие четыре года $1 млрд для снижения доминирования Москвы в энергетике европейского континента.

Авторами законопроекта стали члены комитета по внешним связям сената США: глава подкомитета по делам Европы и регионального сотрудничества в области безопасности республиканец Рон Джонсон (штат Висконсин) и один из его заместителей демократ Крис Мерфи (штат Коннектикут). В заявлении, опубликованном в среду, 10 октября, на сайте сенатора Мерфи, необходимость принятия нового закона объясняется тем, что Москва «использует свое доминирование на энергетическом рынки, а также подкуп, коррупцию и пропаганду, чтобы подорвать западные институты и привести к власти податливые правительства, которые не могут или не хотят противостоять России или ее президенту Владимиру Путину».

«Коррупция, трансплантация, взяточничество, пропаганда, незаконные вторжения — Кремль делает все возможное, чтобы завоевать власть над странами на периферии. Мы справедливо инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать о столь же опасных последствиях энергетического удушения России в Европе», — сказал Мерфи.

Сенатор убежден, что Владимиру Путину слишком многое сходит с рук, потому что большая часть Европы зависит от поставок энергоносителей из России. Он напомнил, что США оправдано инвестируют миллиарды долларов в укрепление военной обороны Восточной Европе, но забывает об опасных последствиях энергетического удушения Европы Россией. И для того, чтобы «разжать хватку Путина» в Европе, одновременно создавая новые рабочие места в США, сенаторы предлагают выделить Евросоюзу $1 млрд на развитие европейских энергетических проектов и предоставить дополнительную дипломатическую и техническую поддержку с целью снизить доминирование России в регионе.

«Законопроект разрешает Агентству США по торговле и развитию (USTDA) и другим ведомствам поддерживать инвестиции американского частного сектора в стратегически важные энергетические проекты в Центральной и Восточной Европе», — пояснил сенатор Джонсон.

Инфографика Зависимость стран Европы от российского газа Какую долю от общего потребления газа европейскими странами составляет российское голубое топливо.

«Закон о европейской энергетической безопасности и диверсификации» предусматривает выделение $1 млрд на финансирование важных энергетических проектов в Европе за период с 2019 по 2023 год. Речь идет инвестициях в проекты, связанные с природным газом, в том числе в создание хранилищ газа и газопроводов, объектов по приему импортируемого сжиженного газа и по реверсу топлива. А также вложениях в совершенствование электрической инфраструктуры.

Предусмотрено выделение USTDA ежегодно $5 млн на подготовку технико-экономических обоснований новых проектов и их поддержку на ранних стадиях запуска. Госдепартаменту обещано содействие в наращивании политической и дипломатической поддержки стран, имеющих право на получение помощи США, в том числе в проведении переговоров по созданию трансграничной энергетической инфраструктуры.

Европа и российский газ

В пошлом 2017 году экспорт российского газа в страны Евросоюза вырос на 8,4% и достиг 194,4 млрд куб. м. Доля «Газпрома» на рынке ЕС выросла за год с 33,1% до 34,7%. После ввода в эксплуатацию нового газопровода «Северный поток — 2» напрямую в Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии и Польши, Россия уже с 2019 года сможет поставлять в Европу 110 млрд куб. м газа ежегодно (с учетом действующего с 2012 года газопровода «Северный поток», также идущего в обход территорий Украины).

Стоимость прокачки газа по новому маршруту окажется в 1,6 раза ниже издержек, которые «Газпром» несет при транзите через территорию Украины. В настоящее время объем транзита российского газа через украинскую территорию составляет 94 млрд куб. м.

Киев выступает категорически против «Северного потока — 2», оценивая ущерб от прекращения транзита российского газа в Европу через свою территорию в 3% ВВП, или в $3 млрд. Вашингтон поддерживает Украину, обещая не допустить строительство нового газопровода.

В июле 2018 года президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Германию за поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2». «Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов в казну России. Я считаю, что это совершенно неприемлемо. Плюс бывший канцлер Германии работает на российскую газовую компанию», — заявил Трамп во время визита в Брюссель.

В сентябре министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон может ужесточить санкции против России в случае ввода в строй нового газопровода «Северный поток-2». В качестве альтернативы российскому природному газу он назвал сжиженный природный газ из США.

Ужесточение антироссийских санкций предусмотрено законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года и вступил в силу 29 января 2018 года. Сам глава Белого дома в сентябре заявил, что США не планируют вводить санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. Тогда же помощник министра финансов США Маршал Биллингсли признал, что Вашингтон не может ввести в отношении России столь же всеохватывающие санкции, как против Ирана или КНДР, потому что российская экономика слишком масштабна и хорошо интегрирована в международную финансовую систему. Поэтому Вашингтон использует санкционные инструменты, позволяющие «оказать максимальное давление на Россию, сводя к минимуму непреднамеренные побочные эффекты для Соединенных Штатов, их европейских союзников и мировой экономики». Один из таких инструментов, по его словам, американские санкции против российских олигархов. Этот инструмент был применен в отношении миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга и их ключевых активов — «Русала» и EN+, а также Renova Group.