Вся власть соседям. Жители домов будут оплачивать долги неплательщиков ЖКУ

Источник: Агентство «Москва»

Согласно задумке, члены ТСЖ должны оплачивать долги неплательщиков жилищно-коммунальных услуг. Если кто-то из собственников задолжал за услуги по управлению, ремонту и содержанию общего имущества в доме, то остальные члены ТСЖ должны будут погасить эту задолженность, а затем взыскать ее с виновного. Если ничего не помогает, то лишать должника собственности через суд.

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Предложения правильные, никто не сможет лучше воздействовать на должников, чем жильцы дома, считает исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, директор Ассоциации «ЖКХ Контроль города Москвы» Вера Москвина:

Вера Москвина исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, директор Ассоциации «ЖКХ Контроль города Москвы»: «Мы уверены, что данное, давно назревшее предложение пройдет. Собственник имеет право самостоятельно руководить своим имуществом. Без жилищного объединения это сделать невозможно. Заставить собственника выполнять какие-то элементарные дисциплинарные правила смогут только соседи. Поэтому соседям сегодня и дается такая власть. Это совершенно правильное решение, мы думаем, что оно сдвинет все с мертвой точки».

80% собственников считают, что независимо от того в собственности у него квартира или нет, государство обязано по-прежнему делать то, другое, пятое. Все, друзья, халява кончилась, другого выхода мы не видим. Это правильное решение. Вера Москвина исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, директор Ассоциации «ЖКХ Контроль города Москвы»

Предлагается несколько вариантов взыскания с безответственных соседей. Если долг за услуги ЖКХ составляет шесть месяцев и более, то в качестве обеспечительной меры помещение должника становится залогом. Дальше, если должник в установленный срок не гасит долг, помещение по решению суда может быть передано ТСЖ. Для того чтобы этот механизм заработал, ЦСР предлагает внести поправки в Гражданский кодекс.

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Меру категорически осудил председатель Московского союза ЖСК, вице-президент Ассоциации кооперативных организаций России Валентин Григорьев:

«В постановлении Конституционного суда РФ есть следующее: все жители многоквартирного дома несут равную обязанность по содержанию этого дома. Не важно, являешься ты членом ТСЖ или собственником квартиры, ты одинаково несешь ответственность за содержание и ремонт общего имущества. У нас есть практика, не помню сейчас, по-моему, кооператив, в нем многодетная мать. Долг на сегодняшний день около 700 тысяч рублей. Есть решение суда, как вы понимаете, исполнительное производство прекращается. Заходят в квартиру, описать нечего — все, до свидания. Она говорит, что платить не собирается. Несмотря на решение Верховного суда о том, что арест на квартиру можно наложить, она заявляет: да мне чего, я ее продавать не собираюсь. Каждый должен платить за себя. Я не хочу платить за того парня. Это абсолютно безвыходная ситуация. Я взыскиваю с должника, трачу деньги на услуги адвоката, но мне полностью не компенсируют мои затраты».