Внешний долг России с начала года снизился на 9,8%
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Внешний долг России с начала 2018 года снизился на 9,8% и на 1 октября составил $467,1 млрд. Об сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Внешний долг России с начала 2018 года снизился на 9,8% и на 1 октября составил $467,1 млрд. Об сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Регулятор отметил, что снижение задолженности перед нерезидентами произошло главным образом в результате сокращения внешних долговых обязательств частного сектора.
Внешний долг РФ на 1 января 2018 года составлял $529,1 млрд, что на 2,9% выше показателя на начало 2017 года.
Международные резервы
Международные резервы РФ на 5 октября 2018 года составили $459,2 млрд, что на $1,9 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил также регулятор.
В ЦБ отметили, что сокращение резервов на 0,4% произошло в результате отрицательной переоценки.
Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.