Внешний долг России с начала года снизился на 9,8%

Регулятор отметил, что снижение задолженности перед нерезидентами произошло главным образом в результате сокращения внешних долговых обязательств частного сектора.

Внешний долг РФ на 1 января 2018 года составлял $529,1 млрд, что на 2,9% выше показателя на начало 2017 года.

Международные резервы

Международные резервы РФ на 5 октября 2018 года составили $459,2 млрд, что на $1,9 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил также регулятор.

В ЦБ отметили, что сокращение резервов на 0,4% произошло в результате отрицательной переоценки.