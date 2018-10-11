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22:27 (мск), источник: ТАСС

Внешний долг России с начала года снизился на 9,8%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Внешний долг России с начала 2018 года снизился на 9,8% и на 1 октября составил $467,1 млрд. Об сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

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Регулятор отметил, что снижение задолженности перед нерезидентами произошло главным образом в результате сокращения внешних долговых обязательств частного сектора.

Внешний долг РФ на 1 января 2018 года составлял $529,1 млрд, что на 2,9% выше показателя на начало 2017 года.

Международные резервы

Международные резервы РФ на 5 октября 2018 года составили $459,2 млрд, что на $1,9 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил также регулятор.

В ЦБ отметили, что сокращение резервов на 0,4% произошло в результате отрицательной переоценки.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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