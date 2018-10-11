Китай начал активно скупать более дешевую канадскую нефть

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Тяжелая и вязкая нефть из Канады в процессе переработки дает значительное количество битума, пользующегося спросом в Китае, где идет масштабное строительство инфраструктурных объектов. В первую очередь, канадской нефтью заменяют схожее по характеристикам сырье из Венесуэлы, которая в этом году резко сократила производство и экспорт нефти.

Помимо канадской нефти, Китай также ищет альтернативы венесуэльским поставкам в Бразилии.

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В отличие от других регионов мира, где цены на нефть повышаются, рост добычи в Канаде привел к падению котировок на локальную марку WCS до $26 за баррель. Нефть Brent в четверг подешевела до $81,5 за баррель, WTI — до $72 за баррель.

По словам аналитика консалтинговой компании SCI99 Ли Хайнина, в конце сентября и октябре строительные проекты в Китае активизируются, поэтому следует ожидать дальнейшего усиления спроса на канадскую нефть.

В сентябре Китай закупил в Канаде в общей сложности 1,58 млн баррелей нефти, свидетельствуют данные компании Kpler, отслеживающей движение грузов. В апреле показатель был в 1,5 раза меньше — 1,05 млн баррелей.