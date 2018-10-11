Банкротства пришли в средний класс россиян

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Стоимость имущества граждан-должников, которую арбитражным управляющим удалось выявить в ходе инвентаризации, увеличилась за год в три раза, до 5,14 млрд рублей, а в расчете на одного несостоятельного — в два раза, до 511,8 тыс. рублей. Рост этого показателя обусловлен интересом к процедуре банкротства граждан с большим достатком и, как следствие, с более значительным объемом кредиторской задолженности, считают эксперты.

Кредиторы остаются ни с чем

Процедуру банкротства за девять месяцев 2018 года начали 30 368 российских граждан, на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщений арбитражных управляющих, опубликованных в «Федресурсе» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Если не оговорено иное, то ниже в тексте приводятся данные за этот же период текущего года и аналогичный прошлого.

Граждане, как правило, становятся банкротами по собственной инициативе.

Они инициировали 86% процедур, на четыре процентных пункта больше. Кредиторы выступили заявителями в 13% дел (было 17%), ФНС — 1% дел (было 2%).

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Кредиторы в результате банкротства граждан получили меньше процента включенных в реестры требований — и в этом, и в прошлом году. Общая сумма возращенных средств выросла в три раза до 3,62 млрд рублей, в среднем на одну процедуру — в два раза до 360,6 тыс. рублей.

Закредитованность и информированность стимулируют банкротства

По темпам роста количества личных банкротств лидирует Уральский федеральный округ. Здесь число несостоятельных граждан выросло на 74% до 2 933. УрФО вместе с Сибирским и Северо-Западным федеральными округами относится к территориям, где наблюдается высокая плотность банкротств. Наивысшая она в СЗФО — 67 банкротов на 100 тысяч населения, в УрФО — 58, в СибФО — 57. В целом по России плотность составляет 55 банкротов на 100 тысяч населения.

Высокие темпы роста числа банкротств в определенных округах могут быть связаны как с проникновением кредитования, так и с ростом информированности о процедуре, например, на фоне каких-либо «громких» дел. Алексей Юхнин. руководитель проекта «Федресурс»

СибФО, согласно опубликованному в октябре 2018 года исследованию Банка России, занимает первое место в РФ по доле домохозяйств, имеющих кредит (40% опрошенных). УрФО — на втором месте (также около 40%). СЗФО также характеризуется высоким проникновением кредитных продуктов (около 35%).

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«Хотя кредитная нагрузка и финансовая грамотность имеют какое-то значение, более значимым является чисто психологический момент — то, что называется “вирусный ролик”, то есть стремительно передающаяся из уст в уста информация о том, что через банкротство можно быстро и относительно безболезненно избавиться от долгов», — отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. «А спрос уже всегда рождает и предложение», — добавляет он.

Управляющие могут и больше

Арбитражных управляющих, которые ведут процедуры банкротства граждан, становится больше, хотя их количество растет меньшими темпами по сравнению с процедурами. Число управляющих выросло на 20%, до 2 335, число отчетов — на 42%, до 10 046. Соответственно, средняя нагрузка на одного управляющего немного выросла — с 3,6 до 4,3 дел в среднем за период.

Региональный разброс нагрузки варьируется от 9,4 дел на одного управляющего в Пензенской области до двух в Саратовской области.

По мнению Юхнина, высокий диапазон нагрузки лишний раз подтверждает тот факт, что арбитражные управляющие способны обеспечить проведение и большего количества дел о банкротстве граждан.

Потенциальных банкротов в разы больше

Общее количество граждан, признанных несостоятельными, достигло 80 640, а потенциальных — в девять раз больше.

По данным Объединенного кредитного бюро, под определение потенциальных банкротов (долг более 500 тысяч рублей и просрочка девяносто и более дней хотя бы по одному кредиту) на 1 октября 2018 года попадают 739 тысяч россиян.

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За год с небольшим численность граждан, попадающих в эту категорию, увеличилась на 12% (1,3−1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами). Средний долг по кредитам у потенциальных банкротов сейчас составляет 1,66 млн рублей.

Общая стоимость имущества граждан-должников, по данным инвентаризации, увеличилась в три раза, до 5,14 млрд рублей. В среднем на одну процедуру она выросла в два раза, до 511,8 тыс. рублей.

«Рост среднего размера средств должников обусловлен интересом к процедуре граждан с большим достатком и как следствие с большим объемом кредиторской задолженности», — говорит арбитражный управляющий, юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Артем Кадников. По его словам, сначала банкротство интересовало в основном тех, кому нечего терять — должников без имущества, плюс были «штучные» банкротства очень богатых людей.

Сегодня процедура банкротства становится инструментом, вызывающим интерес тех, у кого имущество есть, и есть при этом готовность пожертвовать им ради списания своих долгов. Средний класс осознал преимущества банкротства и, похоже, готов ими пользоваться. Артем Кадников арбитражный управляющий, юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры»

Тай не готов согласиться с тем, что это сформировавшаяся тенденция. «Пока еще рано говорить о том, что в банкротство входят материально более обеспеченные должники, также как и то, что они становятся более добросовестными, поскольку время наблюдения слишком короткое», — считает он, не исключая, что через год-два популярность банкротства среди граждан может радикально уменьшиться из-за отрицательных примеров.