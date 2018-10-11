Банкротства пришли в средний класс россиян
За девять месяцев года число граждан, начавших процедуру банкротства, выросло на 47%
За девять месяцев года число граждан, начавших процедуру банкротства, выросло на 47%
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Стоимость имущества
Кредиторы остаются ни с чем
Процедуру банкротства за девять месяцев 2018 года начали 30 368 российских граждан, на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщений арбитражных управляющих, опубликованных в «Федресурсе» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Если не оговорено иное, то ниже в тексте приводятся данные за этот же период текущего года и аналогичный прошлого.
Они инициировали 86% процедур, на четыре процентных пункта больше. Кредиторы выступили заявителями в 13% дел (было 17%), ФНС — 1% дел (было 2%).
Кредиторы в результате банкротства граждан получили меньше процента включенных в реестры требований — и в этом, и в прошлом году. Общая сумма возращенных средств выросла в три раза до 3,62 млрд рублей, в среднем на одну процедуру — в два раза до 360,6 тыс. рублей.
Закредитованность и информированность стимулируют банкротства
По темпам роста количества личных банкротств лидирует Уральский федеральный округ. Здесь число несостоятельных граждан выросло на 74% до 2 933. УрФО вместе с Сибирским и
Высокие темпы роста числа банкротств в определенных округах могут быть связаны как с проникновением кредитования, так и с ростом информированности о процедуре, например, на фоне
каких-либо«громких» дел.
СибФО, согласно опубликованному в октябре 2018 года исследованию Банка России, занимает первое место в РФ по доле домохозяйств, имеющих кредит (40% опрошенных). УрФО — на втором месте (также около 40%). СЗФО также характеризуется высоким проникновением кредитных продуктов (около 35%).
«Хотя кредитная нагрузка и финансовая грамотность имеют
Управляющие могут и больше
Арбитражных управляющих, которые ведут процедуры банкротства граждан, становится больше, хотя их количество растет меньшими темпами по сравнению с процедурами. Число управляющих выросло на 20%, до 2 335, число отчетов — на 42%, до 10 046. Соответственно, средняя нагрузка на одного управляющего немного выросла — с 3,6 до 4,3 дел в среднем за период.
Региональный разброс нагрузки варьируется от 9,4 дел на одного управляющего в Пензенской области до двух в Саратовской области.
По мнению Юхнина, высокий диапазон нагрузки лишний раз подтверждает тот факт, что арбитражные управляющие способны обеспечить проведение и большего количества дел о банкротстве граждан.
Потенциальных банкротов в разы больше
Общее количество граждан, признанных несостоятельными, достигло 80 640, а потенциальных — в девять раз больше.
За год с небольшим численность граждан, попадающих в эту категорию, увеличилась на 12% (1,3−1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами). Средний долг по кредитам у потенциальных банкротов сейчас составляет 1,66 млн рублей.
Общая стоимость имущества
«Рост среднего размера средств должников обусловлен интересом к процедуре граждан с большим достатком и как следствие с большим объемом кредиторской задолженности», — говорит арбитражный управляющий, юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Артем Кадников. По его словам, сначала банкротство интересовало в основном тех, кому нечего терять — должников без имущества, плюс были «штучные» банкротства очень богатых людей.
Сегодня процедура банкротства становится инструментом, вызывающим интерес тех, у кого имущество есть, и есть при этом готовность пожертвовать им ради списания своих долгов. Средний класс осознал преимущества банкротства и, похоже, готов ими пользоваться.
Тай не готов согласиться с тем, что это сформировавшаяся тенденция. «Пока еще рано говорить о том, что в банкротство входят материально более обеспеченные должники, также как и то, что они становятся более добросовестными, поскольку время наблюдения слишком короткое», — считает он, не исключая, что через
«Прежде всего, к ним относится неосвобождение от долгов