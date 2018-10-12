Зарубежные специалисты обошли россиян по зарплатам
Почему отечественные работники получают меньше.
Почему отечественные работники получают меньше.
Российским водителям и сантехникам выгоднее работать за границей. Аналитики изучили разницу в зарплатах россиян и граждан развитых стран. Оказалось, отечественные специалисты получают в
Рядовой водитель в России получает в восемь раз меньше, чем его коллега в Германии, и в шесть раз меньше, чем такой же трудяга в США. Схожая ситуация с квалифицированными рабочими и операционным персоналом — это результаты исследования консалтинговой фирмы Korn Ferry. Компания проанализировала уровень зарплат в России, Германии, США, Великобритании, Франции и других странах. И выводы экспертов неутешительны: зарплатный разрыв с Россией характерен почти для всех категорий работников, кроме высшего звена управленцев. Причем, даже в Польше и Турции рядовые служащие зачастую получают на 20−30% больше.
Почему же российские работники ценятся так низко? По словам директора по продажам кадрового холдинга АНКОР Михаила Абгаряна, за рубежом работники активнее борются за свои права: «Рабочий персонал, операционный персонал в указанных странах не готов идти на меньшие деньги, и, соответственно, работодатели вынуждены платить им такие зарплаты.
У нас люди готовы и соглашаются работать вот на такие цифры.
Действительно, профсоюзы вносят достаточно большой вклад в странах Западной Европы и в США в уровень оплаты труда и социальные пакеты, которые платятся сотрудникам. Но у нас мы подобной тенденции не наблюдаем.
По данным компании Korn Ferry, с
Впрочем, с этими оценками согласны не все эксперты. По словам партнера компании «Контакт» Юлии Забазарных, в последние годы заработок наших
«Несколько лет назад рост рынка в России был активнее, чем в Европе. Поскольку
Кстати, что касается бонусов, то в структуре зарплат российских
По данным компании Korn Ferry, в следующем году значительных изменений в уровне зарплат российских и зарубежных специалистов не произойдет.
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