Зарубежные специалисты обошли россиян по зарплатам

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Российским водителям и сантехникам выгоднее работать за границей. Аналитики изучили разницу в зарплатах россиян и граждан развитых стран. Оказалось, отечественные специалисты получают в три-четыре раза меньше, чем их коллеги за рубежом. При этом доход российскиих топ-менеджеров сопоставим с западным уровнем. Почему отечественные специалисты получают меньше? И как это исправить? Подробности — у Марии Погребняк и Александра Ляпина.

Рядовой водитель в России получает в восемь раз меньше, чем его коллега в Германии, и в шесть раз меньше, чем такой же трудяга в США. Схожая ситуация с квалифицированными рабочими и операционным персоналом — это результаты исследования консалтинговой фирмы Korn Ferry. Компания проанализировала уровень зарплат в России, Германии, США, Великобритании, Франции и других странах. И выводы экспертов неутешительны: зарплатный разрыв с Россией характерен почти для всех категорий работников, кроме высшего звена управленцев. Причем, даже в Польше и Турции рядовые служащие зачастую получают на 20−30% больше.

Почему же российские работники ценятся так низко? По словам директора по продажам кадрового холдинга АНКОР Михаила Абгаряна, за рубежом работники активнее борются за свои права: «Рабочий персонал, операционный персонал в указанных странах не готов идти на меньшие деньги, и, соответственно, работодатели вынуждены платить им такие зарплаты.

У нас люди готовы и соглашаются работать вот на такие цифры.

Действительно, профсоюзы вносят достаточно большой вклад в странах Западной Европы и в США в уровень оплаты труда и социальные пакеты, которые платятся сотрудникам. Но у нас мы подобной тенденции не наблюдаем.

По данным компании Korn Ferry, с топ-менеджментом дела обстоят намного лучше. Российские сотрудники, принимающие ключевые решения, вознаграждаются на одном уровне со своими коллегами из Великобритании и Франции. Правда, до уровня США и Германии наши топ-менеджеры тоже не дотягивают — их зарплаты в среднем на 20−30% ниже.

Впрочем, с этими оценками согласны не все эксперты. По словам партнера компании «Контакт» Юлии Забазарных, в последние годы заработок наших топ-менеджеров сильно просел по сравнению с западными управленцами. И причина здесь не только в скачках курса рубля — сложная экономическая ситуация сказывается на размерах бонусов.

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«Несколько лет назад рост рынка в России был активнее, чем в Европе. Поскольку топ-менеджеров складываются не только из оклада, но и из бонусной части, то они были высокими именно за счет бонуса. Сейчас маржинальность многих бизнесов падает, поэтому доходы в целом не растут, стагнируют. Я помню, 5−6 лет назад российский топ-менеджер мог стоить дороже, чем топ-менеджер из Западной Европы. Сейчас все изменилось не только за счет курсовой разницы, но и за счет прибыльности бизнеса».

Кстати, что касается бонусов, то в структуре зарплат российских топ-менеджеров они занимают существенную долю — в среднем 18%. Больше, и то лишь на один процент, только у их американских коллег.

По данным компании Korn Ferry, в следующем году значительных изменений в уровне зарплат российских и зарубежных специалистов не произойдет.