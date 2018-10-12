Профессия будущего: миру нужны тысячи новых пилотов, но где их взять?
Миру отчаянно не хватает новых пилотов: перевозки в гражданской авиации растут, а приток нового летного персонала слишком мал. В следующие 20 лет понадобится более 600 тысяч новых пилотов; особенно остро проблема стоит в азиатских регионах.
В конце этого лета, когда американский штат Калифорния охватили гибельные лесные пожары, ведомство, ответственное за борьбу с огнем, столкнулось с дополнительной проблемой.
Как минимум 20% из имеющихся авиазаправщиков — самолетов, применявшихся для тушения пожаров, — не смогли подняться в воздух. И это не технические проблемы, а просто отсутствие пилотов, которые могут ими управлять.
И это вряд ли можно назвать проблемой узкоспециализированного рынка.
В мае одна из крупнейших в мире коммерческих авиакомпаний — Emirates заявила, что планирует временно приостановить полеты на нескольких самолетах в том числе из-за «проблем с графиками пилотов».
На протяжении последних месяцев крупнейший европейский лоукостер Ryanair регулярно страдает от забастовок своих пилотов, что привело к отмене тысяч рейсов.
Компания объяснила забастовки «ошибками планирования», но европейские СМИ со ссылкой на источники в компании называют причиной массовые потери летного персонала, перетекающего в другие компании.
Переполненные аэропорты
По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в следующие 15−20 лет для коммерческих рейсов понадобится 620 тысяч новых пилотов.
Простыми словами, все мы стали летать больше.
В 1970 году, по данным Всемирного банка, перелеты совершили около 311 миллионов человек. Спустя 40 лет эта цифра поднялась до 2,6 млрд.
В 2017 году путешествие на самолете совершили, согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта, 4,1 млрд пассажиров.
К 2036 году эта цифра предположительно поднимется до 7,8 млрд.
«Это классический пример недостатка снабжения и высокого спроса», — говорит бывший пилот гражданской авиации Питер Галл.
«Это несоответствие создало катастрофическую ситуацию, и дальше она будет становиться только хуже», — считает преподаватель по механической и аэрокосмической технике, профессор университета Западной Вирджинии, опубликовавший заметку об этом явлении в издании The Conversation в июле.
Источник:BBC News Русская служба
Это повышение спроса обеспечивает в основном Азиатско-Тихоокеанский регион.
Только в Китае, по данным ИКАО, в 2017 году самолеты перевезли 549 млн пассажиров — и эта цифра за последние пять лет удвоилась.
В последнем отчете, опубликованном американским производителем самолетов «Боинг», говорится, что региону потребуется 260 тысяч новых пилотов к 2037 году.
Еще одна проблема состоит в том, что нынешний основной костяк пилотов не становится моложе.
Исследование, проведенное производителем авиасимуляторов для пилотов CAE, показало, что в 2016 году более половины летного персонала было старше 50 лет.
Обязательный возраст выхода на пенсию у пилотов в разных странах мира колеблется в диапазоне от 60 до 65 лет.
В некоторых странах, правда, пошли на повышение предельного возраста для работы пилотом, чтобы не отправлять на пенсию опытный персонал. Например, в Японии в 2015 году разрешили работать пилотом до 67 лет.
Но в основном авиакомпании пользуются тактикой переманивания авиаторов из конкурирующих авиалиний.
В прошлом году управление гражданской авиации КНР подсчитала, что в Китае работает 1332 пилота из 56 стран. Это почти 10% всех действующих гражданских пилотов в мире.
Пилотов завлекают щедрыми зарплатами, которые могут достигать 500 тысяч долларов в год до вычета налогов.
Утечки могут особенно чувствоваться в регионах с меньшим запасом талантов, таких, как Африка, хотя для некоторых авиакомпаний в регионе иностранный интерес — уже как благословение.
Флагманская авиакомпания ЮАР South African Airlines испытывала финансовые проблемы, из-за которых пилотов и других членов экипажа в рамках сокращения расходов временно передавали компаниям на Ближнем Востоке.
«Мы обеспокоены выживанием авиакомпании, и наша главная цель — защитить работников SAA и вернуться к положительным финансовым показателям», — заявили в авиакомпании в прошлом июне.
К сентябрю этого года, судя по всему, ситуация не стала лучше: в авиакомпании заявляют, что не могут содержать такое количество работников, и сокращения неизбежны.
Карьерные сложности
Почему же так сложно выучить пилота? Главное препятствие — это дороговизна.
Кандидаты, как правило, сами оплачивают обучение и экзамены, и счет за все это может достигать 200 тысяч долларов. Чтобы добиться права летать на крупном самолете, нужно сначала налетать тренировочные часы.
Щедрые зарплаты, выдаваемые пилотам в Китае, — скорее исключение, нежели правило в индустрии. В США стартовая зарплата может составлять 15 тысяч долларов в год, что ниже минимальной по стране.
«Три главных причины нехватки пилотов — стоимость обучения, требования к рейтингам и соответствующие сборы, а также зарплата и условия работы», — говорит Патрик Смит, пилот и авиационный эксперт, запустивший сайт askthepilot.com («Спросите пилота»).
Гендерное неравенство
Чтобы набирать больше летного персонала, возможно, стоит пересмотреть гендерный дисбаланс в профессии.
Международная ассоциация пилотов, крупнейшее профессиональное объединение авиационного сектора, подсчитала, что лишь чуть более 5% пилотов в мире — женщины.
Индия занимает особое место — там женщин в этой профессии 13%. Для сравнения, в Британии их доля составляет 4.8%.
Женщины-пилоты об авиации
«В авиации нет заметных ролевых моделей. Не помогает и то, что профессия потеряла свою привлекательность, а кроме того, лишь немногие авиалинии составляют график работы, помня о том, что у пилотов тоже есть право на семейную жизнь», — поясняет Таня Хартер из Европейской ассоциации авиаторов (ЕСА), представляющей интересы европейских пилотов.
«В целом, это скорее социальная проблема. Возможность выбрать профессию пилота и строить такую карьеру должна быть очевидной для молодых девушек в куда более юном возрасте», — говорит пилот, у которой более 15 лет опыта в гражданской авиации.
Источник:РИА
Авиакомпании призывают увеличить субсидии на формирование новых штатов пилотов, а также на расширение их учебных программ.
Однако это может увеличить и давление на бюджеты авиакомпаний.
Тем не менее, для авиакомпаний всё в основном хорошо — ассоциация воздушного транспорта выяснила, что в 2017 году прибыль крупнейших мировых авиалиний составила 38 млд долларов.
Однако из-за затрат на сотрудников, по прогнозу на 2018 год, прибыль в секторе сократится на 12%.
Повышение спроса или дефицит?
Не все, однако, считают, что мы имеем дело с кризисом нехватки летного персонала.
В отчете, опубликованном в марте, ECA оспаривает статистику и утверждает, что национальные пилотные ассоциации заявили средний показатель безработицы среди пилотов в Европе — 15%.
«Мы бы не стали называть спрос на пилотов дефицитом. Просто нынешняя повестка дня заинтересованных сторон, по-видимому, нацелена на ослабление регулирования в вопросах безопасности с тем, чтобы “разблокировать” для некоторых авиакомпаний возможность привлечения пилотов с более низкими требованиями по зарплате и/или увеличить прибыль некоторых учебных организаций», — считает Таня Хартер.
ECA Хартер хотела бы, чтобы карьера пилота для женщин стала более очевидной.
Тем не менее, ИКАО указывает на необходимость значительных инвестиций в кадровое развитие, чтобы обеспечить приток достаточно квалифицированных пилотов, авиадиспетчеров и других, без кого этот сектор не сможет отвечать ожиданиям в мире.
«Около 80% пилотов, которые потребуются миру к 2036 году, сегодня не летают. Мы прекрасно осознаем решающее значение воздушного сообщения как фактора ускорения социоэкономического развития», — заявляет организация.
«Во множестве регионов такой потенциальный рост означает возможность вызволить поколение из нищеты — буквально и фигурально», — говорит Уильям Рэйлиант-Кларк из ИКАО.
Так что у вас теперь есть еще один повод волноваться по пути в аэропорт.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.