Группа компаний «Кэшбери» приостановила работу

Он утверждает, что на ГК «обрушился шквал грязи и негатива» в СМИ. «Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета — как банковские, так и биржевые, шантажировались наши партнеры, с которыми мы связаны финансово, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом», — сказал Артур Варданян.

Предправления ГК заявил, что «Кэшбери» временно заблокирует ввод и вывод средств, а также внутренние переводы. «Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами», — добавил господин Варданян. Он назвал происходящее «вынужденными временными мерами».

На прошлой неделе правоохранительные органы приступили к проверкам деятельности «Кэшбери» и направили заявления в суды на блокировку ее сайтов. В ЦБ сообщили, что инвесторы, разместившие свои средства на платформе «Кэшбери», могут потерять более 1 млрд руб. По информации «Ъ», сумма потенциального ущерба может оказаться втрое больше.