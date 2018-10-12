Российские банки предупредили о начале дедолларизации экономики

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В банке «ФК Открытие» отметили, что пока в структуре расчетов 60% приходится на американскую денежную единицу, 35% — на европейскую и 5% — на все остальные валюты. Наибольший интерес компании проявляют к евро, однако говорить о массовом переходе на него все-таки рано, отметил глава дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев.

Также бизнес стал переходить на юани — МКБ уже добавил эту валюту в список доступных для расчетов. При этом такие рокировки несут для клиентов дополнительные валютные риски, предупредили в банке «Ак Барс». Они связаны с колебаниями курсов и ограниченным спросом.

Сейчас началась планомерная дедолларизация сделок и расчетов, подтвердил «Известиям» глава РСПП Александр Шохин. По его словам, компании резервируют средства в национальных валютах тех стран, с которыми торгуют. Например, если раньше расчеты шли через доллары, то теперь могут осуществляться напрямую, пояснил он.