Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинская делегация обеспечила России победу в ПАСЕ
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
8 звезд, которые выросли в приемных семьях
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
Живущие в неофициальных браках сэкономят на услугах ЖКХ
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
Хабибу вынесли вердикт: штраф и дисквалификация
ЕС обвинил Киев в катастрофе на складе боеприпасов
Баста с женой, Айза и Feduk: звезды на премьере фильма «Клубаре»
Ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева стала актрисой
Бывший зэк сказал о тюремной судьбе Кокорина и Мамаева
Онкобольной Юдашкин в плохом состоянии - фото
"Падение Третьего Рима": произошло то, о чем мечтала Украина
"Тебя найдут": видео чеченца возмутило Кадырова
Любимца российских дальнобойщиков признали Иконой тысячелетия
Новый скандал в автопроме: причина странные метки
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Фоторепортажи
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
04:00 (мск), источник: Известия

Российские банки предупредили о начале дедолларизации экономики

Российские компании ищут способы застраховать риски и вести торговые расчеты в других валютах. В частности, предпринимателей интересуют рубли, евро, юани и индийские рупии. Об этом «Известиям» рассказали в банках из топ-30. Представители бизнеса подтвердили тенденцию.

Наверх
ЦБ: $ 66.7727   +0.59 € 77.0824   +1.01 ММВБ: $ 66.2575   -0.64 € 76.8400   -0.21
Источник: Reuters

В банке «ФК Открытие» отметили, что пока в структуре расчетов 60% приходится на американскую денежную единицу, 35% — на европейскую и 5% — на все остальные валюты. Наибольший интерес компании проявляют к евро, однако говорить о массовом переходе на него все-таки рано, отметил глава дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев.

Также бизнес стал переходить на юани — МКБ уже добавил эту валюту в список доступных для расчетов. При этом такие рокировки несут для клиентов дополнительные валютные риски, предупредили в банке «Ак Барс». Они связаны с колебаниями курсов и ограниченным спросом.

Сейчас началась планомерная дедолларизация сделок и расчетов, подтвердил «Известиям» глава РСПП Александр Шохин. По его словам, компании резервируют средства в национальных валютах тех стран, с которыми торгуют. Например, если раньше расчеты шли через доллары, то теперь могут осуществляться напрямую, пояснил он.

Источник «Известий» на финансовом рынке рассказал, что отказываться от американских денег при реализации инфраструктурных проектов предпринимателям советуют даже консалтинговые компании, которые готовят экспертизы на сделки.

Дедолларизация по-русски: что угрожает держателям валютных вкладов
Во время загрузки произошла ошибка.
8 октября© Ньюстюб
Следите за развитием темы«План дедолларизации»
 С небес на землю: как удалось спастись экипажу «Союза МС-10»
«Триумфу» не помеха: на завод — производитель С-400 пришли следователи
Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы
Бросивший банку в автобусе чеченец будет работать дворником
На заводе-производителе С-400 похитили свыше 100 млн рублей
Министр поведал о преимуществах жизни на прожиточный минимум
Задержаны дизайнеры салонов президентских бортов
Азиатские биржи рухнули вслед за американскими
Спорт
Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина? Рассказываем о будущем футболистов, которые в четверг по постановлению Тверского районного суда Москвы заключены под стражу до 8 декабря этого года
Hi-Tech
Раскрыта новая опасная уязвимость WhatsApp Атака могла осуществляться через видеозвонки.
Авто
Дальнобойщик решил проехать на фуре по деревянному мосту (видео) В России обрушился еще один мост после того, как по нему проехал грузовик. Впрочем, в данном случае, масса машины явно была больше разрешенной
Кино
От Ходченковой до Летучей: звезды на показе фильма «Дикая жизнь» Знаменитости посетили премьеру фильма с Джейком Джилленхоллом, которая открыла Недели каннского кино в Москве
Недвижимость
Что обсуждают на форумах обманутые дольщики
Пять любопытных фактов о подъездах
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Горячие темы на «Детях»
Белка Рыжая Бредовая ситуация на работе 170
Валентина Искать няню? 158
Наверно...В следующей жизни.... "Не хочу идти в садик". Вот что с этим делать? 135
Завидуйте_Молча Подарок своему мужчине 120
Леди
5 советов от Айзы: как принять себя, сделать карьеру и не забыть про семью Ведущая, мама двоих детей, теперь еще и рэпер Айза Анохина активно общается со своими подписчиками в соцсетях и иногда дает вдохновляющие или просто полезные советы.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь