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10:51 (мск), источник: BFM.ru

«Кэшбери» приостановила работу

Предправления ГК заявил, что «Кэшбери» временно заблокирует ввод и вывод средств, а также внутренние переводы.

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Источник: AP 2018

Группа компаний (ГК) «Кэшбери» до 1 ноября приостановила работу, сообщил председатель правления ГК Артур Варданян. Его видеообращение опубликовано на YouTube-канале ГК. По словам Варданяна, «на сегодняшний день компания переживает не очень хорошие времена», сообщает «Ъ».

Он утверждает, что на ГК «обрушился шквал грязи и негатива» в СМИ:

Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета — как банковские, так и биржевые, шантажировались наши партнеры, с которыми мы связаны финансово, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом.

Предправления ГК заявил, что «Кэшбери» временно заблокирует ввод и вывод средств, а также внутренние переводы. «Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами», — добавил господин Варданян. Он назвал происходящее «вынужденными временными мерами».

На прошлой неделе правоохранительные органы приступили к проверкам деятельности «Кэшбери» и направили заявления в суды на блокировку ее сайтов.

В ЦБ сообщили, что инвесторы, разместившие свои средства на платформе «Кэшбери», могут потерять более 1 млрд руб. По информации издания, сумма потенциального ущерба может оказаться втрое больше.

Следите за развитием темы«Разоблачение «Кэшбери»»
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