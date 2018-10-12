Наука прибедняться

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В России, как и в других странах, большинство населения имеет очень неточное представление о реальной картине экономического неравенства и своем личном месте в страновом распределении доходов, констатируют в готовящейся работе, посвященной этому вопросу, Евгения Чернина и Владимир Гимпельсон из Высшей школы экономики (ВШЭ). 67% населения субъективно недооценивают материальное положение своей семьи в сравнении с другими, и лишь 11% точно знают, на какой ступени «лестницы богатства» в России они находятся.

Доклад Черниной и Гимпельсона «Знаем ли мы, насколько мы обеспечены: действительное и ощущаемое место в распределении доходов» был представлен вчера на открывшейся в Москве исследовательской конференции боннского Института трудовой экономики (IZA) и ВШЭ, посвященной состоянию рынка труда в развивающихся и постсоветских странах (в 2018 году конференция посвящена 10-летию кризиса 2008 года). Речь идет о пока готовящейся работе. Владимир Гимпельсон вместе с Дэниелом Трейсманом в 2018 году опубликовали близкую по теме статью «Неверное восприятие неравенства» в Economics & Politics. Предмет исследования Черниной и Гимпельсона — разница между объективным и субъективным восприятием неравенства в России.



Экономисты и социологи в последние годы активно изучают разницу между субъективным восприятием и реальными показателями экономического неравенства: эта тема лежит в основании большой части политических процессов не только в демократиях. То, что в большинстве своем люди ошибаются в представлениях и о масштабах неравенства, и о своем месте на «шкале благосостояния», известно давно, однако прямые (а тем более количественные) измерения этого эффекта сложны и редки. Это делает сложной проверку многочисленных гипотез о том, почему люди склонны ошибаться в таких оценках. В работе 2018 года Гимпельсон и Трейсман предпринимали попытку вычислять на основе ряда данных «предполагаемый» респондентами коэффициент Джини, которые подразумевается ими при описании неравенства.

В работе Элизабет Бублиц из университета Гамбурга, в 2017 году исследовавшей восприятие неравенства в шести странах, обнаружено, что сильнее всего «прибедняться» склонны в России и Германии, — там в опросах оценивали процент населения страны, который имеет доход меньше. Данные сходных работ по этой теме нередко расходятся.

Работа Черниной и Гимпельсона основывается на данных опроса RLMS-HSE (с привлечением данных ЕБРР в третьей волне опросов LiTS). Респонденты (9 тыс., опрос октября 2016 года) отвечали в том числе на два вопроса — «денежные доходы домохозяйства за последние 30 дней» и «положение на “лестнице доходов”». В последнем случае их просили представить общество, равномерно расположившееся на десяти восходящих ступенях лестницы (по уровню доходов), и поместить туда свою семью в текущий момент. RLMS содержит большое число дополнительных данных о респондентах, анализ позволяет проверять гипотезы о том, как ответы могут быть связаны с другими характеристиками.

Свойственные населению всех стран ошибки в определении своего матстатуса для России оказываются очень большими.