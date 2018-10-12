Наука прибедняться
Две трети граждан России недооценивают размеры своих доходов.
Две трети граждан России недооценивают размеры своих доходов.
В России, как и в других странах, большинство населения имеет очень неточное представление о реальной картине экономического неравенства и своем личном месте в страновом распределении доходов, констатируют в готовящейся работе, посвященной этому вопросу, Евгения Чернина и Владимир Гимпельсон из Высшей школы экономики (ВШЭ). 67% населения субъективно недооценивают материальное положение своей семьи в сравнении с другими, и лишь 11% точно знают, на какой ступени «лестницы богатства» в России они находятся.
Доклад Черниной и Гимпельсона «Знаем ли мы, насколько мы обеспечены: действительное и ощущаемое место в распределении доходов» был представлен вчера на открывшейся в Москве исследовательской конференции боннского Института трудовой экономики (IZA) и ВШЭ, посвященной состоянию рынка труда в развивающихся и постсоветских странах (в 2018 году конференция посвящена 10-летию кризиса 2008 года). Речь идет о пока готовящейся работе. Владимир Гимпельсон вместе с Дэниелом Трейсманом в 2018 году опубликовали близкую по теме статью «Неверное восприятие неравенства» в Economics & Politics. Предмет исследования Черниной и Гимпельсона — разница между объективным и субъективным восприятием неравенства в России.
Экономисты и социологи в последние годы активно изучают разницу между субъективным восприятием и реальными показателями экономического неравенства: эта тема лежит в основании большой части политических процессов не только в демократиях. То, что в большинстве своем люди ошибаются в представлениях и о масштабах неравенства, и о своем месте на «шкале благосостояния», известно давно, однако прямые (а тем более количественные) измерения этого эффекта сложны и редки. Это делает сложной проверку многочисленных гипотез о том, почему люди склонны ошибаться в таких оценках. В работе 2018 года Гимпельсон и Трейсман предпринимали попытку вычислять на основе ряда данных «предполагаемый» респондентами коэффициент Джини, которые подразумевается ими при описании неравенства.
Работа Черниной и Гимпельсона основывается на данных опроса
Лишь у 11% опрошенных объективные и субъективные оценки их места на «шкале» совпадали. 67% недооценивают уровень своих доходов, это чаще представители не богатых децилей, а члены домохозяйств на ступенях 3−5. 23%, напротив, переоценивают место своих доходов на «лестнице», среди них больше обеспеченных. 21% опрошенных, констатируют Чернина и Гимпельсон, «ошибается» на пять ступеней и больше (очевидная неадекватность оценки). В среднем размер занижения — 2,9 ступени. Беднейшие (1−2-я ступени) чаще оценивают свои доходы выше реальности, относительно богатые (5−10-я ступени) чаще считают себя беднее, чем они есть, а начиная с шестой ступени — почти никогда не переоценивают уровень своих доходов.
Чернина и Гимпельсон сейчас склонны подтверждать для РФ часть высказываемых ранее гипотез о природе таких расхождений. Отмечается при этом высокая однородность «ошибок» — разницы в «ошибке» между мужчинами и женщинами нет, влияние возраста на нее невелико, размер «ошибки» немного выше для жителей облцентров (в сравнении с мегаполисами) и для высокоообразованных: они более склонны занижать доходы.
Дмитрий Бутрин