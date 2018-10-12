«Закон Яровой» соберет дивиденды
АКРА впервые представило прогноз по рынку телекоммуникаций.
АКРА впервые представило прогноз по рынку телекоммуникаций.
Затраты операторов связи на реализацию «закона Яровой» могут оказаться выше, чем они ожидают, и достигнут 250 млрд руб. в ближайшие пять лет, полагают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Переложить эти расходы на абонентов окажется нелегко
В 2019 году телекоммуникационные компании в России ждет резкий рост капитальных затрат (CAPEX), следует из первого прогноза АКРА по сектору связи (есть у «Ъ»). По оценке агентства, пик затрат на инфраструктуру для хранения пользовательского трафика по «закону Яровой» придется на 2019−2020 годы, а в ближайшие пять лет они могут достигнуть 250 млрд руб. для всех участников рынка в совокупности.
С 2021—2022 года компании начнут активно инвестировать в сети 5G, хотя сейчас ни на потребительском, ни на промышленном уровне еще не формируется критическая потребность в новом поколении связи, говорится в отчете. В результате соотношение капитальных затрат к выручке для компаний сектора может вырасти с текущих 16% до 24% к 2022 году. Повышенные капитальные расходы могут снизить свободный денежный поток сектора до отрицательных значений в 2019—2022 году, что приведет к продолжению роста долга в абсолютном выражении. Оттоку денежных средств способствуют и объявленные «МегаФоном» и МТС программы обратного выкупа акций, напоминают аналитики. В результате АКРА ожидает снижения дивидендов в
Объем российского рынка телекоммуникаций (мобильной и фиксированной связи, ШПД и платного ТВ) в 2018 году увеличится на 3,7%, до 1,64 трлн руб., ожидает АКРА. В дальнейшем до 2022 года ожидается среднегодовой темп роста на уровне 2,7%. Среднемесячная выручка с абонента (ARPU) в мобильной связи по итогам 2018 года вырастет на 12 руб., до 311 руб., а к 2022 году достигнет 345 руб. На рост показателя повлияет необходимость покрытия расходов на «закон Яровой», хотя в условиях высокой конкуренции «операторы могут столкнуться со сложностями при попытке полностью переложить эти расходы на потребителей».
Повышение цен будет, согласен он, но вряд ли станет заметным
Оценка аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина по совместным капитальным расходам операторов на «закон Яровой» ближе к 200 млрд руб. При этом в отношении 5G увеличение затрат будет более плавным, считает он: «Аукционы на частоты объявят не раньше 2019 года, активное развертывание сетей начнется только к 2020-м, а переход к новому стандарту будет вестись в рамках текущей замены старого оборудования, поэтому к явному всплеску затрат не приведет».
В МТС подтверждают, что инвестиции в 5G и реализацию «закона Яровой» будут основными статьями вложений в ближайшие годы. «Мы уже внедряем решения 5G, но пока не просчитывали вложения, так как технические требования к новому стандарту определятся только в 2019—2020 годах», — отметил представитель оператора. В Tele2 подтверждают, что затраты на «закон Яровой» составят десятки миллиардов рублей на ближайшие
Юлия Тишина