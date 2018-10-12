«Закон Яровой» соберет дивиденды

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Затраты операторов связи на реализацию «закона Яровой» могут оказаться выше, чем они ожидают, и достигнут 250 млрд руб. в ближайшие пять лет, полагают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Переложить эти расходы на абонентов окажется нелегко из-за высокой конкуренции. С учетом необходимости с 2021—2022 года активно инвестировать в развитие 5G это приведет к оттоку денежных средств и снижению дивидендов, предупреждают аналитики.

В 2019 году телекоммуникационные компании в России ждет резкий рост капитальных затрат (CAPEX), следует из первого прогноза АКРА по сектору связи (есть у «Ъ»). По оценке агентства, пик затрат на инфраструктуру для хранения пользовательского трафика по «закону Яровой» придется на 2019−2020 годы, а в ближайшие пять лет они могут достигнуть 250 млрд руб. для всех участников рынка в совокупности.

С 2021—2022 года компании начнут активно инвестировать в сети 5G, хотя сейчас ни на потребительском, ни на промышленном уровне еще не формируется критическая потребность в новом поколении связи, говорится в отчете. В результате соотношение капитальных затрат к выручке для компаний сектора может вырасти с текущих 16% до 24% к 2022 году. Повышенные капитальные расходы могут снизить свободный денежный поток сектора до отрицательных значений в 2019—2022 году, что приведет к продолжению роста долга в абсолютном выражении. Оттоку денежных средств способствуют и объявленные «МегаФоном» и МТС программы обратного выкупа акций, напоминают аналитики. В результате АКРА ожидает снижения дивидендов в телеком-секторе.



Объем российского рынка телекоммуникаций (мобильной и фиксированной связи, ШПД и платного ТВ) в 2018 году увеличится на 3,7%, до 1,64 трлн руб., ожидает АКРА. В дальнейшем до 2022 года ожидается среднегодовой темп роста на уровне 2,7%. Среднемесячная выручка с абонента (ARPU) в мобильной связи по итогам 2018 года вырастет на 12 руб., до 311 руб., а к 2022 году достигнет 345 руб. На рост показателя повлияет необходимость покрытия расходов на «закон Яровой», хотя в условиях высокой конкуренции «операторы могут столкнуться со сложностями при попытке полностью переложить эти расходы на потребителей».

Исходя из оценок, которые давали сами операторы «большой четверки», они вместе со своими дочерними ШПД-компаниями планируют потратить на «закон Яровой» около 170 млрд руб. за пять лет, напоминает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Ранее «МегаФон» оценил затраты на исполнение закона в 40 млрд руб. за пять лет, «Вымпелком» — в 45 млрд руб., МТС — в 60 млрд руб., Tele2 не давал публичных оценок.

Повышение цен будет, согласен он, но вряд ли станет заметным из-за одновременного усиления конкуренции ввиду «агрессивного развития» Tele2 и виртуальных операторов.