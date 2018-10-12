Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Кокорина выступила с обращением
Исчезнувшая империя: фотограф снял ЗИЛ незадолго до сноса
Виктория Лопырева подогрела слухи о своей беременности
Актриса усыновила 16-летнего юношу, чья семья погибла
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Пятимесячная девочка посетила почти все американские штаты
8 звезд, которые выросли в приемных семьях
Неприятный итог санкций США обрушится на РФ в ноябре
Обман России в Сирии вскрыт США и Израилем
С кучей долгов и кредитов: жених оставил Бузову без денег
Бывший зэк сказал, что будет с Кокориным в тюрьме
Министр ушла в отставку после 26 загранпоездок за два года
"Падение Третьего Рима": сбылась мечта Украины
Хабиб показал фото подаренной Кадыровом машины за победу
В бою с русскими F-35 спасет только одно
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Как ошибаются собственники при продаже квартир
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
10Зарозовело: сезон сбора урожая начался на соляных приисках Крыма
12:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Закон Яровой» соберет дивиденды

АКРА впервые представило прогноз по рынку телекоммуникаций.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Затраты операторов связи на реализацию «закона Яровой» могут оказаться выше, чем они ожидают, и достигнут 250 млрд руб. в ближайшие пять лет, полагают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Переложить эти расходы на абонентов окажется нелегко из-за высокой конкуренции. С учетом необходимости с 2021—2022 года активно инвестировать в развитие 5G это приведет к оттоку денежных средств и снижению дивидендов, предупреждают аналитики.

В 2019 году телекоммуникационные компании в России ждет резкий рост капитальных затрат (CAPEX), следует из первого прогноза АКРА по сектору связи (есть у «Ъ»). По оценке агентства, пик затрат на инфраструктуру для хранения пользовательского трафика по «закону Яровой» придется на 2019−2020 годы, а в ближайшие пять лет они могут достигнуть 250 млрд руб. для всех участников рынка в совокупности.

Новость
«Закону Яровой» окажут услугу

С 2021—2022 года компании начнут активно инвестировать в сети 5G, хотя сейчас ни на потребительском, ни на промышленном уровне еще не формируется критическая потребность в новом поколении связи, говорится в отчете. В результате соотношение капитальных затрат к выручке для компаний сектора может вырасти с текущих 16% до 24% к 2022 году. Повышенные капитальные расходы могут снизить свободный денежный поток сектора до отрицательных значений в 2019—2022 году, что приведет к продолжению роста долга в абсолютном выражении. Оттоку денежных средств способствуют и объявленные «МегаФоном» и МТС программы обратного выкупа акций, напоминают аналитики. В результате АКРА ожидает снижения дивидендов в телеком-секторе.

Объем российского рынка телекоммуникаций (мобильной и фиксированной связи, ШПД и платного ТВ) в 2018 году увеличится на 3,7%, до 1,64 трлн руб., ожидает АКРА. В дальнейшем до 2022 года ожидается среднегодовой темп роста на уровне 2,7%. Среднемесячная выручка с абонента (ARPU) в мобильной связи по итогам 2018 года вырастет на 12 руб., до 311 руб., а к 2022 году достигнет 345 руб. На рост показателя повлияет необходимость покрытия расходов на «закон Яровой», хотя в условиях высокой конкуренции «операторы могут столкнуться со сложностями при попытке полностью переложить эти расходы на потребителей».

Исходя из оценок, которые давали сами операторы «большой четверки», они вместе со своими дочерними ШПД-компаниями планируют потратить на «закон Яровой» около 170 млрд руб. за пять лет, напоминает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Ранее «МегаФон» оценил затраты на исполнение закона в 40 млрд руб. за пять лет, «Вымпелком» — в 45 млрд руб., МТС — в 60 млрд руб., Tele2 не давал публичных оценок.

Повышение цен будет, согласен он, но вряд ли станет заметным из-за одновременного усиления конкуренции ввиду «агрессивного развития» Tele2 и виртуальных операторов.

Новость
На сим-картах найдены белые пятна

Оценка аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина по совместным капитальным расходам операторов на «закон Яровой» ближе к 200 млрд руб. При этом в отношении 5G увеличение затрат будет более плавным, считает он: «Аукционы на частоты объявят не раньше 2019 года, активное развертывание сетей начнется только к 2020-м, а переход к новому стандарту будет вестись в рамках текущей замены старого оборудования, поэтому к явному всплеску затрат не приведет».

В МТС подтверждают, что инвестиции в 5G и реализацию «закона Яровой» будут основными статьями вложений в ближайшие годы. «Мы уже внедряем решения 5G, но пока не просчитывали вложения, так как технические требования к новому стандарту определятся только в 2019—2020 годах», — отметил представитель оператора. В Tele2 подтверждают, что затраты на «закон Яровой» составят десятки миллиардов рублей на ближайшие два-три года. Развитие сетей пятого поколения будет одной из основных предпосылок развития цифровой экономики, напоминают в компании, признавая, что «привлекательная потребительская экосистема сети появится не ранее чем через три-четыре года». В «Ростелекоме» и «Вымпелкоме» отказались от комментариев, в «МегаФоне» не ответили на запрос. Собеседник «Ъ» в одном из операторов добавляет, что рост капитальных затрат совпадет и с повышением НДС. «На этом фоне перед операторами неизбежно встанет вопрос компенсации выпадающих доходов», — согласен он.

Юлия Тишина

 Как откосить от армии? Подать в суд!
"Над страной как будто ставят эксперимент"
Кремль ответил Порошенко о применении любого оружия в Донбассе
Синоптики рассказали, какой будет зима в этом году
Что осталось от уничтоженного цунами индонезийского города Палу
Великобритания отказалась поставлять РФ субстанции для лекарств
Белоруссия получила недоплаченные Россией $263 млн
Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы
Профессия будущего: миру отчаянно не хватает новых пилотов
Спорт
Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина? Рассказываем о будущем футболистов, которые в четверг по постановлению Тверского районного суда Москвы заключены под стражу до 8 декабря этого года
Hi-Tech
Дешевле некуда: магазины распродают iPhone Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон спустя год продаж стоит почти на 30% дешевле РРЦ.
Авто
Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто? В прошлом году за отсутствие такой наклейки водителю грозили предупреждение или штраф 500 рублей. А как сейчас?
Кино
Дане Борисовой испортили волосы в шоу «Модный приговор» Телеведущая ждет извинений от стилистов проекта
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Жилищные условия россиян улучшат ипотекой и капремонтом
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
IKEA весной начнет продажи товаров для животных в России
Дети
Виктория Лопырева подогрела слухи о своей беременности Масла в огонь подлил свежий снимок звезды
Леди
В гостях: как выглядит замок Галкина и Пугачевой Показываем, что, кроме спален, бассейна и обсерватории, расположилось внутри. Подсказка – убранство тоже королевское.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь