Импортеры машин заплатят за экспорт

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Как узнал «Ъ», аппарат вице-премьера Дмитрия Козака предложил реформировать систему утилизационного сбора в автопроме. Его размер может быть поднят на 30%, а собранные средства с импортной продукции пойдут на финансирование поддержки экспорта. Параллельно систему господдержки отрасли предложено переложить на регионы с софинансированием из федерального бюджета. Источники «Ъ» на рынке опасаются, что в итоге получить ее будет гораздо сложнее.

По данным «Ъ», по итогам прошедшей 29 сентября встречи с автопроизводителями в Сочи вице-премьер Дмитрий Козак поручил отраслевой рабочей группе рассмотреть увеличение финансирования нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Туда должна пойти часть средств утильсбора, которую автоконцерны платят при импорте автомобилей и компонентов. По словам источника «Ъ» в правительстве, это предложение было направлено в Минпромторг из аппарата господина Козака «для поддержки локализации производства машин в РФ». По данным «Ъ», идею поддержало и Минэкономики (в ведомствах комментариев не предоставили). Кроме того, по словам источника «Ъ», аппарат вице-премьера предложил Минпромторгу рассмотреть увеличение утильсбора «в пределах экономической целесообразности ввоза в РФ импортных автомобилей» — на 30% от текущего размера.

Утильсбор с 2014 года платят все концерны (от нескольких десятков тысяч рублей с легковых машин массового сегмента), но российским заводам его затем неофициально компенсируют через промышленные субсидии из бюджета. Тем самым роль сбора свелась к протекционистскому барьеру против импорта, поскольку по правилам ВТО размер импортных пошлин ограничен.

Также аппарат вице-премьера предложил передать действующие механизмы субсидирования (для автопрома это сейчас льготные кредиты и лизинг, программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», система послепродажного обслуживания за рубежом и т. д. ) на уровень регионов с софинансированием из федерального бюджета, говорит источник «Ъ». А в проекте правил предоставления субсидий (разработан Минпромторгом) могут прописать балльную систему оценки уровня локализации производства в РФ «с учетом капиталоемкости и добавленной стоимости». Размер господдержки планируется определять исходя из роста продаж на экспорт и внутренний рынок, следует из предложений. По данным «Ъ», новая схема субсидирования может быть распространена и на другие отрасли.

Новый механизм может заменить предложенную Минпромторгом в поправках к постановлению правительства № 719 балльную систему оценки локализации как условие доступа к господдержке. По данным «Ъ», среди предложений аппарата вице-премьера — отказ от масштабного ужесточения правил выдачи господдержки в автопроме, за который выступало профильное министерство. Кроме того, из постановления № 719 могут исключить требование наличия у компаний специнвестконтракта.

Передача господдержки в регионы приведет к дисбалансу конкуренции из-за различий в условиях для лоббизма концернов, считают источники «Ъ» в отрасли. Кроме того, компаниям с площадками в разных регионах будет сложно учесть все расходы, или же возникает риск их «задвоения» при субсидировании. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» называет «неочевидной» логику передачи механизма на уровень субъектов РФ: это будет целесообразно только при прозрачных и унифицированных критериях доступа компаний к господдержке. По словам источников «Ъ», против передачи субсидий в регионы выступает Минпромторг, который здесь ищет союзников среди концернов.

Источники «Ъ» не исключают, что в регионы могут передать и промсубсидии, компенсирующие утильсбор. Но собеседник «Ъ» в правительстве говорит, что сбор, как и сегодня, планируется возвращать на федеральном уровне. При этом источники «Ъ» в правительстве уверяют, что компенсацию утильсбора для российских и локализованных в РФ автоконцернов гарантируют, причем для тех, кто уже локализовал производство к определенной «дате отсечения», вне зависимости от его глубины. Новым моделям обещают частичные компенсации при выполнении минимальных требований по сварке, окраске, сборке кузовов.