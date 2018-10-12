Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бывший зэк рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в тюрьме
Любимца российских дальнобойщиков признали Иконой тысячелетия
8 звезд, которые выросли в приемных семьях
Губернатор обеспечил себе "золотой парашют" за день до отставки
Живущие в неофициальных браках сэкономят на услугах ЖКХ
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
Кадыров: У тебя есть всего несколько часов, чтобы приехать
Лукашенко заговорил о подготовке к войне
Недосып возвращает мозг на уровень восьмилетнего ребенка
Из-за редкой болезни девушка не ест больше четырех лет
С кучей долгов и кредитов: жених оставил Бузову без денег
Бывший зэк сказал, что будет с Кокориным в тюрьме
Актер Хью Джекман об увиденном в Москве: «Мы стояли, разинув рты»
Питомец Путина, напугавший Меркель (фото)
Любимца российских дальнобойщиков признали Иконой тысячелетия
Новый скандал в автопроме: причина странные метки
Особняк за 12 миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
8Нидерланды выслали четверых россиян
04:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Импортеры машин заплатят за экспорт

Из утильсбора сделают систему поддержки спроса.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как узнал «Ъ», аппарат вице-премьера Дмитрия Козака предложил реформировать систему утилизационного сбора в автопроме. Его размер может быть поднят на 30%, а собранные средства с импортной продукции пойдут на финансирование поддержки экспорта. Параллельно систему господдержки отрасли предложено переложить на регионы с софинансированием из федерального бюджета. Источники «Ъ» на рынке опасаются, что в итоге получить ее будет гораздо сложнее.

По данным «Ъ», по итогам прошедшей 29 сентября встречи с автопроизводителями в Сочи вице-премьер Дмитрий Козак поручил отраслевой рабочей группе рассмотреть увеличение финансирования нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Туда должна пойти часть средств утильсбора, которую автоконцерны платят при импорте автомобилей и компонентов. По словам источника «Ъ» в правительстве, это предложение было направлено в Минпромторг из аппарата господина Козака «для поддержки локализации производства машин в РФ». По данным «Ъ», идею поддержало и Минэкономики (в ведомствах комментариев не предоставили). Кроме того, по словам источника «Ъ», аппарат вице-премьера предложил Минпромторгу рассмотреть увеличение утильсбора «в пределах экономической целесообразности ввоза в РФ импортных автомобилей» — на 30% от текущего размера.

Утильсбор с 2014 года платят все концерны (от нескольких десятков тысяч рублей с легковых машин массового сегмента), но российским заводам его затем неофициально компенсируют через промышленные субсидии из бюджета. Тем самым роль сбора свелась к протекционистскому барьеру против импорта, поскольку по правилам ВТО размер импортных пошлин ограничен.

Также аппарат вице-премьера предложил передать действующие механизмы субсидирования (для автопрома это сейчас льготные кредиты и лизинг, программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», система послепродажного обслуживания за рубежом и т. д.) на уровень регионов с софинансированием из федерального бюджета, говорит источник «Ъ». А в проекте правил предоставления субсидий (разработан Минпромторгом) могут прописать балльную систему оценки уровня локализации производства в РФ «с учетом капиталоемкости и добавленной стоимости». Размер господдержки планируется определять исходя из роста продаж на экспорт и внутренний рынок, следует из предложений. По данным «Ъ», новая схема субсидирования может быть распространена и на другие отрасли.

Новый механизм может заменить предложенную Минпромторгом в поправках к постановлению правительства № 719 балльную систему оценки локализации как условие доступа к господдержке. По данным «Ъ», среди предложений аппарата вице-премьера — отказ от масштабного ужесточения правил выдачи господдержки в автопроме, за который выступало профильное министерство. Кроме того, из постановления № 719 могут исключить требование наличия у компаний специнвестконтракта.

Передача господдержки в регионы приведет к дисбалансу конкуренции из-за различий в условиях для лоббизма концернов, считают источники «Ъ» в отрасли. Кроме того, компаниям с площадками в разных регионах будет сложно учесть все расходы, или же возникает риск их «задвоения» при субсидировании. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» называет «неочевидной» логику передачи механизма на уровень субъектов РФ: это будет целесообразно только при прозрачных и унифицированных критериях доступа компаний к господдержке. По словам источников «Ъ», против передачи субсидий в регионы выступает Минпромторг, который здесь ищет союзников среди концернов.

Источники «Ъ» не исключают, что в регионы могут передать и промсубсидии, компенсирующие утильсбор. Но собеседник «Ъ» в правительстве говорит, что сбор, как и сегодня, планируется возвращать на федеральном уровне. При этом источники «Ъ» в правительстве уверяют, что компенсацию утильсбора для российских и локализованных в РФ автоконцернов гарантируют, причем для тех, кто уже локализовал производство к определенной «дате отсечения», вне зависимости от его глубины. Новым моделям обещают частичные компенсации при выполнении минимальных требований по сварке, окраске, сборке кузовов.

Ольга Никитина

В России выросли ставки утилизационного сбора на авто
Во время загрузки произошла ошибка.
25 апреля© Ньюстюб
 "Над страной как будто ставят эксперимент"
Зачем власти КНР построили «лагери перевоспитания» для мусульман?
СМИ назвали причину крушения ракеты «Союз-ФГ»
Бросивший банку в автобусе чеченец будет работать дворником
Задержаны дизайнеры салонов президентских бортов
Министр поведал о преимуществах жизни на прожиточный минимум
Обвиняемая в краже миллионов чиновница Камчатки ушла на пенсию
Валютный гамбит: дедолларизация экономики началась
Азиатские биржи рухнули вслед за американскими
Спорт
Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина? Рассказываем о будущем футболистов, которые в четверг по постановлению Тверского районного суда Москвы заключены под стражу до 8 декабря этого года
Hi-Tech
Раскрыта новая опасная уязвимость WhatsApp Атака могла осуществляться через видеозвонки.
Авто
Дальнобойщик решил проехать на фуре по деревянному мосту (видео) В России обрушился еще один мост после того, как по нему проехал грузовик. Впрочем, в данном случае, масса машины явно была больше разрешенной
Кино
От Ходченковой до Летучей: звезды на показе фильма «Дикая жизнь» Знаменитости посетили премьеру фильма с Джейком Джилленхоллом, которая открыла Недели каннского кино в Москве
Недвижимость
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Россияне задолжали миллиарды рублей по ипотеке
Москвич выставил на продажу квартиру вместе с 82-летней матерью
Живущие в неофициальных браках сэкономят на услугах ЖКХ
Горячие темы на «Детях»
Белка Рыжая Бредовая ситуация на работе 174
Валентина Искать няню? 163
Наверно...В следующей жизни.... "Не хочу идти в садик". Вот что с этим делать? 155
Завидуйте_Молча Подарок своему мужчине 129
Леди
5 советов от Айзы: как принять себя, сделать карьеру и не забыть про семью Ведущая, мама двоих детей, теперь еще и рэпер Айза Анохина активно общается со своими подписчиками в соцсетях и иногда дает вдохновляющие или просто полезные советы.
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь